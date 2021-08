Hollywoodská historie se píše i v notách. Od vřískání smyčců pro Hitchcocka až po kultovní tanec Jokera

Akademie pak vyhlašuje ještě jednu kategorii, a to za nejlepší originální píseň, tedy Original Song. Ta by vydala na samostatný text, uveďme proto závěrem pár příkladů:

Osobní strážce a Whitney Houston s písní I Will Always Love You, Lví král a píseň Can You Feel the Love Tonight od Eltona Johna, 8 mile rappera Eminema a jeho Lose Yourself. Dále třeba originální písně pro filmy o Jamesu Bondovi (například Madona, Adelle a Billie Eilish) či novější Star Is Born a píseň Shallow od Lady Gaga. A nebo česká stopa v podání Markéty Irglové, která s Glenem Hansardem získala Oscara za skladbu Falling Slowly k filmu Once.