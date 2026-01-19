Sluhu dvou pánů v Ústí hraje žena a komentuje současnost

Činoherní studio v Ústí nad Labem sáhlo po osvědčené komediální klasice. Nastudovalo commedii dell’arte Sluhu dvou pánů. Titulní roli vychytralého sluhy Truffaldina ale hraje netradičně žena – Marie Machová.
Netradiční obsazení ústeckého nastudování dle režiséra představení Šimona Spišáka dovolil žánr komedie, zároveň jde ale i o komentář „k šílenému světu, který se kolem nás děje“.
Inscenace se strefuje do všudypřítomného kultu práce a zdůrazňuje i stále rostoucí majetkové nerovnosti, kdy pouhou prací už skoro není možné zajistit si důstojnou obživu. „Goldoni psal Truffaldina jako člověka poháněného nízkými pudy a chutěmi, náš Truffaldino má sice také hlad, ale druhou a možná i třetí nebo čtvrtou práci nebere čistě z materiální nouze,“ uvedla dramaturgyně Veronika Linka.
Přehlížená žena
V neposlední řadě se inscenace dotýká témat mocenských struktur a nerovnosti pohlaví. „Ženská práce je dnes přehlížená, nekomentovaná, vlastně neviditelná, takže mám přišlo jako vhodný komentář, aby muže hrála žena,“ vysvětlil režisér. Také scénografie a stylizované kostýmy odkazují spíše k současnosti než k době, kdy Goldoni svou hru tvořil.
Marie Machová podotýká, že ztvárnit mužskou roli jí pomáhá mimo jiné kostým. „Třeba v určitém postoji. Člověk se pak může snáz pokoušet pohybovat jinak,“ vysvětluje. Ostatně Sluha dvou pánů je převleková komedie, komično staví mimo jiné na tom, že se některé ženské postavy vydávají za muže.
V tuzemsku Goldoniho hru proslavila zejména inscenace pražského Národního divadla s Miroslavem Donutilem, který se jako sluha dvou pánů vracel na scénu dvaadvacet let. Donutil se objevuje zprostředkovaně i v ústecké inscenaci – zaznívá v ní jeho hlas.