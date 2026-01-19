Sluhu dvou pánů v Ústí hraje žena a komentuje současnost


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Činoherní studio uvádí Sluhu dvou pánů
Zdroj: ČT24

Činoherní studio v Ústí nad Labem sáhlo po osvědčené komediální klasice. Nastudovalo commedii dell’arte Sluhu dvou pánů. Titulní roli vychytralého sluhy Truffaldina ale hraje netradičně žena – Marie Machová.

Netradiční obsazení ústeckého nastudování dle režiséra představení Šimona Spišáka dovolil žánr komedie, zároveň jde ale i o komentář „k šílenému světu, který se kolem nás děje“.

Inscenace se strefuje do všudypřítomného kultu práce a zdůrazňuje i stále rostoucí majetkové nerovnosti, kdy pouhou prací už skoro není možné zajistit si důstojnou obživu. „Goldoni psal Truffaldina jako člověka poháněného nízkými pudy a chutěmi, náš Truffaldino má sice také hlad, ale druhou a možná i třetí nebo čtvrtou práci nebere čistě z materiální nouze,“ uvedla dramaturgyně Veronika Linka.

Sluha dvou pánů v Činoherním studiu
Zdroj: Činoherní studio/Patrik Borecký

Přehlížená žena

V neposlední řadě se inscenace dotýká témat mocenských struktur a nerovnosti pohlaví. „Ženská práce je dnes přehlížená, nekomentovaná, vlastně neviditelná, takže mám přišlo jako vhodný komentář, aby muže hrála žena,“ vysvětlil režisér. Také scénografie a stylizované kostýmy odkazují spíše k současnosti než k době, kdy Goldoni svou hru tvořil.

Marie Machová podotýká, že ztvárnit mužskou roli jí pomáhá mimo jiné kostým. „Třeba v určitém postoji. Člověk se pak může snáz pokoušet pohybovat jinak,“ vysvětluje. Ostatně Sluha dvou pánů je převleková komedie, komično staví mimo jiné na tom, že se některé ženské postavy vydávají za muže.

V tuzemsku Goldoniho hru proslavila zejména inscenace pražského Národního divadla s Miroslavem Donutilem, který se jako sluha dvou pánů vracel na scénu dvaadvacet let. Donutil se objevuje zprostředkovaně i v ústecké inscenaci – zaznívá v ní jeho hlas.

Šest set repríz a dost. Rekordní Sluha dvou pánů má derniéru
Sluha dvou pánů

Výběr redakce

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

00:44Aktualizovánopřed 3 mminutami
Státní zástupkyně propustila Vémolu z vazby na kauci

Státní zástupkyně propustila Vémolu z vazby na kauci

před 6 mminutami
Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

10:40Aktualizovánopřed 25 mminutami
The Times píší, že po protestech v Íránu je přes šestnáct tisíc obětí a statisíce raněných

The Times píší, že po protestech v Íránu je přes šestnáct tisíc obětí a statisíce raněných

11:27Aktualizovánopřed 29 mminutami
Pavel po jednání s papežem ocenil vztahy mezi Českem a Svatým stolcem

Pavel po jednání s papežem ocenil vztahy mezi Českem a Svatým stolcem

10:50Aktualizovánopřed 58 mminutami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na 39

07:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Jako by nás napadly zombie.“ Represe v Íránu řídí obávané gardy

„Jako by nás napadly zombie.“ Represe v Íránu řídí obávané gardy

před 1 hhodinou
Vláda odmítla prodat letouny L-159 Ukrajině. Prezident mluví o sobectví

Vláda odmítla prodat letouny L-159 Ukrajině. Prezident mluví o sobectví

10:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Sluhu dvou pánů v Ústí hraje žena a komentuje současnost

Činoherní studio v Ústí nad Labem sáhlo po osvědčené komediální klasice. Nastudovalo commedii dell’arte Sluhu dvou pánů. Titulní roli vychytralého sluhy Truffaldina ale hraje netradičně žena – Marie Machová.
před 33 mminutami

Jihočeské divadlo je první veřejnou kulturní institucí v Česku

Jihočeské divadlo se jako první scéna v zemi stalo takzvanou veřejnou kulturní institucí. Ta oproti příspěvkové organizaci umožňuje víceleté plánování i financování z více zdrojů. Právě divadla často argumentují tím, že obsluhují diváky celého kraje, proto by se na jejich financování nemělo podílet jen město, v němž sídlí.
před 1 hhodinou

Nejvíc nominací na Českého lva má Franz, dvojí šanci na cenu mají Trojan i Geislerová

Patnáct nominací na cenu Český lev za rok 2025 získal snímek Franz, který polská režisérka Agnieszka Hollandová natočila v české koprodukci o spisovateli Franzi Kafkovi. S třinácti nominacemi následuje drama Sbormistr, o další dvě méně obdržel snímek Karavan. V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová, Elizaveta Maximová a Ivan Trojan. Vítězové budou oznámeni 14. března v přímém přenosu České televize.
11:04Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropským filmem roku je Citová hodnota

Cenu Evropské filmové akademie pro nejlepší film získal snímek Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Film vyhrál také ceny za režii a scénář, Stellan Skarsgard a Renate Reinsveová převzali ceny za nejlepší herecké výkony. Výsledky byly oznámeny během slavnostního večera v Berlíně.
17. 1. 2026Aktualizováno17. 1. 2026

Australský festival nechtěl autorku s palestinskými kořeny, desítky dalších také odřekly

V Austrálii museli zrušit literární festival poté, co účast na něm odvolalo více než sto osmdesát hostů včetně bývalé novozélandské premiérky nebo nositele Pulitzerovy ceny. Vyjádřili tak solidaritu s australskou spisovatelkou s palestinskými kořeny Randou Abdel-Fattahovou, které pořadatelé zrušili pozvánku v návaznosti na útok na Bondi Beach. Festival se autorce nakonec omluvil.
16. 1. 2026

Alright, alright, alright. McConaughey má kvůli AI ochrannou známku na svůj obličej

Matthew McConaughey si nechal zaregistrovat záběry z filmu Omámení a zmatení se svou podobou a hlasem jako ochrannou známku. Hvězda snímku Interstellar či krimi seriálu Temný případ tak bojuje proti zneužití svého obličeje umělou inteligencí, píše Wall Street Journal. Podle všeho jako vůbec první herec.
16. 1. 2026

I v Ostravě zůstává Idiot obrazem společnosti

Jeviště Národního divadla moravskoslezského patří knížeti Myškinovi, hlavnímu hrdinovi románu Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. Nová jevištní dramatizace vznikla přímo pro ostravskou scénu.
15. 1. 2026

Kulturní zpráva o Grónsku: Audiokniha Cit slečny Smilly pro sníh nebo seriál Vláda

Beletrie, audioknihy i seriál dávají českým čtenářům a divákům možnost, jak se seznámit s příběhy z Grónska. Včetně koloniální minulosti, která se odráží i v kultuře a o níž se v současné době znovu mluví v souvislosti se zájmem amerického prezidenta Donalda Trumpa tuto zemi získat.
15. 1. 2026
Načítání...