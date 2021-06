Spielberg je divácký oblíbenec. Stal se prvním režisérem, jehož filmy utržily přes 10 miliard

Spielbergova filmografie čítá tři desítky filmů a některé roky stíhá filmař do kin uvést hned dva snímky naráz. I díky dlouhé kariéře a vysokému pracovnímu nasazení může kralovat žebříčku komerčně nejúspěšnějších filmů. Do historie kinematografie se zapsal díky filmům jako E.T. – Mimozemšťan nebo sérii s Indianou Jonesem.