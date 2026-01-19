Zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, bylo mu 93 let


před 18 mminutami

Italský módní návrhář Valentino Garavani a zakladatel značky Valentino zemřel ve věku 93 let, informovala tisková agentura ANSA. Zesnul pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.

Podrobnosti připravujeme.

