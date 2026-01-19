Nejvíce nominací na Českého lva má Franz, jména Trojana či Geislerové se opakují


Patnáct nominací na cenu Český lev za rok 2025 získal snímek Franz, který polská režisérka Agnieszka Hollandová natočila v české koprodukci o spisovateli Franzi Kafkovi. S třinácti nominacemi následuje drama Sbormistr, o další dvě méně má snímek Karavan. V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová, Elizaveta Maximová a Ivan Trojan. Vítězové budou oznámeni 14. března v přímém přenosu České televize.

Nominace oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Ceny Český lev se celkem udělují ve 24 kategoriích.

Českého lva za nejlepší celovečerní hraný film a shodně v kategoriích nejlepší režie a nejlepší scénář mohou získat filmy Franz, Karavan, Letní škola, 2001; Nahoře nebe, v dolině já a Sbormistr.

Tři herci mají šanci získat po dvou Lvech

V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Geislerová za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti, Maximová za televizní film Máma a seriál Děcko a Ivan Trojan za role ve filmech Franz a Neporazitelní.

V cenách za vedlejší roli si Ivan Trojan navíc konkuruje se synem Josefem, s nímž se potkal v dramatu o Kafkovi. Tento snímek kategorii „vedlejších herců“ téměř ovládl, protože ze čtyř nominací si přisvojil tři – také pro Němce Petera Kurtha. Kafkovské přesile čelí Dũng Nguyễn ze snímku Letní škola, 2001. Franze v dalších hereckých nominacích zastupuje ještě Jenovéfa Boková a také představitel titulní role Idan Weiss.

Za seriálů bodovaly Ratolesti či Studna

V kategorii nejlepší minisérie nebo seriál uspěly v rámci nominací minisérie Král Šumavy 2 – Agent chodec, Moloch a Studna i seriály Oktopus II a Ratolesti. Z herců a hereček, kteří se loni objevili v seriálech, si na sošku můžou kromě zmíněných Anny Geislerová a Elizavety Maximové pomýšlet Oskar Hes, Miroslav Donutil, Judit Pecháček či Tatiana Dyková. 

V kategorii nejlepší dokumentární film získaly nominace snímky Co s Péťou?, Dům bez východu, Raději zešílet v divočině, Ta druhá a Velký vlastenecký výlet.

Z nominací se může těšit také pětice animovaných filmů I Died in Irpin, Kámen Osudu, malý film o znásilnění, Pohádky po babičce a Vlček. V březnu si lví sošku může odnést i jeden z pěti krátkých filmů: Cestovatel, Hej, Češi!, Kulturní fronta, Pes a vlk, nebo První hlídka.

Už při vyhlašování nominací byly uděleny dvě nestatutární ceny. Fanoušci vybrali jako nejlepší film komedii Na plech a nejlepší plakát se povedl snímku Franz. 

Akademici vybírali z více než devadesáti filmů

Členové ČFTA o nominacích hlasovali od 1. prosince 2025. O jejich přízeň se ucházelo celkem 94 filmů: téměř čtyřicet z nich bylo celovečerních hraných, doplňují je dokumentární i animované či loutkové snímky. Dále akademici hodnotili čtrnáct přihlášených seriálů a minisérií a také dvanáct krátkých filmů.

Ceremoniál s vyhlašováním vítězů se v polovině března odehraje v pražském Kongresovém centru. Večerem bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao.

Nominace už zveřejnily Ceny české filmové kritiky. Ovládly je snímky Otec, Sbormistr a Karavan. Ocenění budou předána 7. února. 

Nejvíce nominací na Českého lva má Franz, jména Trojana či Geislerové se opakují

11:04

