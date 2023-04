Dodavatelé energií začínají nabízet ceny pod vládním stropem. Kabinet zatím o jeho zrušení neuvažuje

Zatímco teď platí zálohy kolem pěti tisíc, nově to bude víc než dva a půl krát tolik. I proto je ráda, že jsou ceny zastropované a navíc někteří dodavatelé už začali nabízet i tarify pod tímto stropem.

Fixované ceny má například Tereza Navrátilová, která vyrábí čokoládové pochutiny. „Ale jelikož budeme výrobu přesouvat do jiných prostor, kde máme spotové ceny, takže tam nám budou měsíčně vypočítávat tu spotřebu měsíc zpětně,“ podotýká.

„Největší rizika v okamžiku, kdy jsme schvalovali státní rozpočet, byly ceny energií, tedy náklady za zastropování, za kompenzace. Zatím ten vývoj je pozitivní. My jsme řekli, že v dubnu budeme analyzovat první čtvrtletí,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Výhodné za určitých podmínek

„Ty cenově nejvýhodnější jsou za určitých podmínek. Jsou většinou pro nové klienty, to znamená dodavatelé se snaží nabrat nové zákazníky,“ podotýká energetický konzultant a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

První ceny pod vládním stropem se objevily už na začátku roku. Podmínkou byla většinou několikaletá fixace. Teď už tarify pod cenovým stropem nabízejí všichni hlavní dodavatelé i u kratších smluv. Pro jejich získání je ale nutné splnit podmínky konkrétní nabídky, například délku fixace.

„S tím, jak to v tuto chvíli vypadá, že ceny půjdou dál níže, tak my samozřejmě na to budeme reagovat a předpokládáme, že bychom mohli ty ceníky během roku vylepšovat,“ uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

„Aktuálně by nebylo fér něco slibovat, ale jak je vidět na naší dlouhodobé strategii, snažíme se pozitivní trendy našim zákazníkům do produktů promítat,“ konstatuje mluvčí E.ON Roman Šperňák.