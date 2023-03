Česko letos bude provázet mírná recese s vysokou inflací, míní OECD

V opačném případě by kabinet podle zástupců OECD k inflaci přispíval. Zpráva také konstatuje, že k vysoké inflaci přispěla uvolněná makroekonomická politika let 2020 a 2021.

OECD upozornila i na vysoké deficity veřejných financí z posledních let. Pro střednědobou fiskální udržitelnost by Česko podle OECD mělo posílit daňovou progresi nebo zvýšit věk pro odchod do důchodu.

Doporučení zvýšit environmentální daně a zavést uhlíkovou daň

Organizace také doporučila změnit rozložení daňové zátěže. Míní, že by se měly snížit povinné odvody, a naopak vzrůst daně z nemovitosti, spotřební daně nebo environmentální daně.

Cormann uvedl, že by Česko mělo v dlouhodobém horizontu zavést i novou uhlíkovou daň. Vyplývá to z hodnocení naplňování klimatických cílů, které je také součástí zprávy OECD. Podle Cormanna se Česku daří snižovat emise skleníkových plynů, jejich objem ale stále zůstává relativně vysoký. Zpráva doporučuje mimo jiné zaměřit se na investice do energeticky úsporného bydlení, kde by stát měl podporovat ekologické technologie vytápění a zvyšovat energetickou účinnost budov.