Vláda musí hledat úspory, které cílí na trvalý schodek rozpočtu, myslí si ekonomka Horská

Léta covidová i předcovidová dle Horské ukazují, že český státní rozpočet není připraven ekonomické šoky absorbovat. „Protože on si vytváří ty schodky sám, aniž by ekonomické šoky k tomu potřeboval,“ upřesnila.

Rok na hledání významných úspor je krátká doba, soudí ekonomka

Rok 2022 byl dle slov Horské rokem „dokonalé bouře“. „Dožívali jsme covid… já jsem se v únoru těšila, že konečně budeme modelovat a analyzovat ekonomiku, která bude normální. Ale ukrajinský konflikt nám opět změnil výhledy,“ podotkla. Schodek rozpočtu by tak dle ní mohl být i výrazně horší.

„Rok, který vláda měla k hledání nějakých významnějších úspor, aniž by bezhlavě škrtala, je příliš krátká doba,“ myslí si. To však podle ní neznamená, že by kabinet neměl nyní hledat úspory, které by měly dlouhodobě cílit na takzvaný strukturální schodek. „Ten, který tu máme, aniž by se ekonomika propadala do recese, a i kdyby rostla. Musíme se tedy zaměřit na schodek, který je trvalý,“ vysvětlila.

To, co se musí změnit, je dle Horské systém, který neumožňuje vládě zavádět cílenější opatření. „Přijde další šok, budeme rozdávat plošně a vymlouvat se na to, že nemáme připraveny systémy a neumíme cíleně pomáhat domácnostem,“ uvedla.

Dlouhodobě neudržitelný je také důchodový systém, jak upozornila. „Musíme najít způsob, jak do něj dostat dodatečné prostředky, a zároveň se podívat na výdaje. Nesmí se opakovat situace, která nastala na konci loňského roku s valorizací důchodů,“ uvedla s tím, že důchody by měly růst pomaleji. Reforma penzí má být hotová do konce roku.