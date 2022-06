Nekula varuje před hladomorem v Africe. EU má během českého předsednictví pomáhat

Česko podle Nekuly v následujících měsících musí přijmout roli moderátora či koordinátora, který by měl pomoci hledat kompromisy mezi členskými státy. Jedním ze zásadních témat, které je spojené i s konfliktem na Ukrajině, je zajištění dostatečného množství potravin nejen pro státy EU, ale i pro země v jejím sousedství.

Evropa podle ministra nemůže hledět pouze na vlastní zájem. „EU nejenže je soběstačná a vykazuje slušnou nadprodukci potravin, ale je také největší světový vývozce potravin,“ poznamenal. Potravinová krize hrozí hlavně státům, které jsou závislé na dovozu například obilí z Ukrajiny. EU by tak měla myslet na pomoc zemím například v severní Africe. Jedním z důležitých kroků bylo podle něj zrušení cel na zemědělské a potravinářské produkty z Ukrajiny, které se díky tomu dostanou nejen do zemí EU, ale i do dalších zemí.

„Pokud těmto státům nepomůžeme, může hrozit nedostatek potravin, hladomor a mohlo by to vyvolat další uprchlickou krizi,“ řekl. Zmínil, že se sešel například z tuniskou velvyslankyní, podle které má její země zásoby obilí jen na tři měsíce. „Čekají na to, jak se podaří přes EU dostat větší objem komodit,“ uvedl.