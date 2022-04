Veškeré dodávky energií jsou stabilní. Firmy z Evropské unie nebudou platit v rublech, řekl Síkela

„Všichni přítomní mi potvrdili, že v současnou chvíli jsou veškeré dodávky energií stabilní a nepozorujeme žádné další výpadky,“ řekl Síkela na tiskové konferenci po pátečním jednání. Zástupci energetiky se mají kvůli současné situaci podle něj znovu sejít příští týden.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého se od pátku musí za ruský plyn platit v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. Francie, Německo či Rakousko už takový postup odmítly.

Podle Síkely je Česko kvůli ruskému přístupu v kontaktu s unijními spojenci ohledně koordinace postupu, uvedl ve čtvrtek.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla ve čtvrtek poslancům bezpečnostního výboru řekl, že pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace by prakticky neměla řešení. V Česku se podle Neděly těží zhruba dvě procenta celkové tuzemské spotřeby plynu, zbytek tvoří téměř výhradně ruský plyn. Problém by podle něho měla velká část celé Evropy, do níž jde z Ruska 44 procent spotřeby plynu. Jediným možným postupem by byl společný nákup plynu v rámci Evropské unie a jeho poměrné přídělové rozdělení mezi členské státy, jako tomu bylo v případě vakcín proti covidu, podotkl.

Poradce v energetice Milan Kajtman se domnívá, že asi měsíční zásoby plynu mají i jiné země v Evropě. „Možná že ta situace, především na straně Německa, může být ještě horší. Protože zásobníky v západní Evropě si pronajal před několika lety Gazprom a ti, jak jsme už slyšeli v předcházejících měsících, neměli naplněné kapacity před zimní sezonou,“ podotkl.