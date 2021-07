Firmy opět začaly zvyšovat mzdy. Jejich růst ale z větší části zřejmě pohltí inflace

Svou roli hraje též tlak odborů. „Mzdová složka je tou nejdůležitější, kterou můžete do vyjednávání dát. My ji samozřejmě do toho vyjednávání promítat budeme a ty požadavky budeme logicky zvyšovat. Navíc české mzdy jsou při české produktivitě práce hluboko pod svou cenou a pod svou hodnotou,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dodal, že i příští rok vypadá z pohledu zvyšování mezd optimisticky.

„Letos by měly nominální hrubé mzdy v průměru vzrůst o více než tři procenta. Jiná věc je ta, že se všichni, podnikatelé, zaměstnanci, spotřebitelé, důchodci, potýkají s větší inflací. V podstatě všechno z toho nominálního růstu spolyká posun cenové hladiny,“ dává věci do souvislostí ředitel odboru legislativy, práv a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Státní zaměstnanci měli loni v meziročním srovnání průměrně o více než čtyři tisíce vyšší průměrné platy. Až na výjimky však musí od příštího roku počítat s pravděpodobným zmrazením měsíčních výplat. Jejich zvyšování není podle ministryně financí na pořadu dne.

„Mám vládou jasně dané priority. V žádném případě nechceme sahat na investice, to si nemůžeme dovolit. Takže se musíme chovat ve vztahu k výdajům státu velmi obezřetně,“ řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Nejlepší perspektivu mají opět učitelé

Největší naději, že jejich platy v příštím roce vzrostou, mají ve veřejné sféře učitelé. A to bez ohledu na to, jak dopadne ve sněmovně jednání o novele zákona, která by jim zaručila 130 procent průměrného platu ve státě.

Ministryně financí s novelou nesouhlasí, ale s nárůstem počítá, byť ne o tolik jako v minulých letech. O kolik konkrétně by se platy pedagogů měly zvýšit, o tom se teprve bude jednat. „Budeme se bavit v řádu procent,“ uvedla.

Šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO) bude chtít růst o pět procent. Podle něj musí růst platů ve školství pokračovat i v následujících letech. Zároveň uvedl, že vláda splnila slib, že letos budou učitelé brát 150 procent toho, co dostávali před čtyřmi lety.

Přidávat učitelům chce i opozice

Opozice by byla nejraději, pokud by chystaná novela prošla. Politici by se pak každý rok nemuseli přít, jestli a kolik učitelům přidat. Jinak by prý jejich platy mohly začít znovu klesat.

„Je pravděpodobné, že platy učitelů budou vůči průměrné mzdě klesat,“ domnívá se poslanec Lukáš Bartoň (Piráti). „Platy učitelů by měly být zachovány na úrovni 130 procent průměrné mzdy,“ dodává poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). Rovněž poslanec za KSČM Jiří Dolejš se domnívá, že navázat platy učitelů na průměrnou mzdu je dobrý cíl.