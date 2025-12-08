Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v Česku v říjnu zrychlila meziroční růst na 1,1 procenta po zářijovém revidovaném zvýšení o 0,8 procenta. Stavebnictví v říjnu naopak zpomalilo meziroční růst na 7,1 procenta. Zahraniční obchod Česka byl meziročně o patnáct miliard korun vyšší. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).
„K meziročnímu růstu průmyslové produkce v říjnu přispěly nejvíce kovozpracující průmysl, výroba strojů a zařízení a výroba pryžových a plastových výrobků, například pneumatik,“ upřesnil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka z ČSÚ.
Růst pokračoval například i ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Klesla výroba motorových vozidel o 6,5 procenta, produkce v těžbě a dobývání se meziročně snížila o čtrnáct procent.
Hodnota nových zakázek
Hodnota nových zakázek v běžných cenách v říjnu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 2,9 procenta. Objednávky ze zahraničí se zvýšily o 6,5 procenta, tuzemské nové zakázky naopak klesly o 3,5 procenta.
„K meziročnímu růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v říjnu dominantně přispělo odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde byly uzavřeny významné dlouhodobé zakázky ze zahraničí,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Hodnota nových zakázek naopak klesla například ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, v chemickém nebo textilním průmyslu. Proti září objednávek ubylo. Hodnota nových zakázek byla meziměsíčně nižší o 1,8 procenta.
V říjnu pokračoval úbytek pracovníků v průmyslu. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,4 procenta.
Stavebnictví zpomalilo meziroční růst
Stavební výroba v Česku v říjnu zpomalila meziroční růst na 7,1 procenta, v září podle revidovaných údajů stoupla o 13,1 procenta. Tahounem růstu bylo tentokrát pozemní stavitelství, tedy stavba budov. Meziměsíčně stavební produkce klesla o 0,4 procenta.
V meziročním srovnání české stavebnictví posiluje od loňského listopadu. „Stavební produkce v říjnu zpomalila meziroční tempo růstu na 7,1 procenta a tahounem růstu byla tentokrát výstavba budov,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Zahraničnímu obchodu pomohl obchod s ropou
Zahraniční obchod Česka skončil v říjnu v přebytku 26 miliard korun, meziročně tak byl o patnáct miliard vyšší. Výsledek kladně ovlivnilo obchodování s ropou a zemním plynem, které vykázalo menší schodek. Naopak negativní vliv na bilanci měl nižší přebytek obchodu s kovodělnými výrobky.
Dovoz i vývoz ve sledovaném měsíci v meziročním srovnání ale klesly. Podle ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnové se pokles týkal většiny komoditních skupin. „Na obou směrech obchodu to bylo nejvíce u elektrických zařízení a u motorových vozidel a jejich dílů. Jelikož se celková hodnota dovozu snížila meziročně více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se zvýšil,“ doplnila.
Průmysl pokračuje ve stagnaci, stavebnictví se přehřívá, míní analytici
„Říjnová data významnější překvapení nepřinesla. Český průmyslový sektor pokračuje v přibližné stagnaci, což platí již zhruba od roku 2017,“ uvedl analytik Investiky Vít Hradil. Vzhledem k situaci v německém průmyslu, který po stejně dlouhou dobu klesá, však podle něj jde o relativně solidní výkon. Ani pro nadcházející období neočekává výraznější změnu, když objem nových zakázek i předstihové indikátory svorně naznačují, že průmyslový sektor nečeká ani výraznější odražení ani propad.
„Česká ekonomika je aktuálně v zajímavé situaci. Například stavebnictví se přehřívá. Přidaná hodnota roste o zhruba desetinu a nejspíše tento růst není dlouhodobě udržitelný, což už vyhodnotili někteří developeři,“ uvedl analytik Uniqa Václav Franče. Na druhou stranu průmysl je podle něj pod svým potenciálem a ten se pomalu spíše snižuje. Hlavním problémem zůstávají ceny energií. Zde se snad blýská na lepší časy, jelikož cena plynu poklesla pod 30 eur za megawatthodinu, poznamenal.