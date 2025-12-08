Živě
Průmyslová výroba v říjnu zrychlila meziroční růst, stavebnictví zpomalilo


8. 12. 2025AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Průmyslová výroba v Česku v říjnu zrychlila meziroční růst na 1,1 procenta po zářijovém revidovaném zvýšení o 0,8 procenta. Stavebnictví v říjnu naopak zpomalilo meziroční růst na 7,1 procenta. Zahraniční obchod Česka byl meziročně o patnáct miliard korun vyšší. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

„K meziročnímu růstu průmyslové produkce v říjnu přispěly nejvíce kovozpracující průmysl, výroba strojů a zařízení a výroba pryžových a plastových výrobků, například pneumatik,“ upřesnil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka z ČSÚ.

Růst pokračoval například i ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Klesla výroba motorových vozidel o 6,5 procenta, produkce v těžbě a dobývání se meziročně snížila o čtrnáct procent.

Hodnota nových zakázek

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v říjnu ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 2,9 procenta. Objednávky ze zahraničí se zvýšily o 6,5 procenta, tuzemské nové zakázky naopak klesly o 3,5 procenta.

„K meziročnímu růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v říjnu dominantně přispělo odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde byly uzavřeny významné dlouhodobé zakázky ze zahraničí,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Průmysl stagnuje, analytici letos očekávají tlumený růst
Ilustrační foto

Hodnota nových zakázek naopak klesla například ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, v chemickém nebo textilním průmyslu. Proti září objednávek ubylo. Hodnota nových zakázek byla meziměsíčně nižší o 1,8 procenta.

V říjnu pokračoval úbytek pracovníků v průmyslu. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,4 procenta.

Stavebnictví zpomalilo meziroční růst

Stavební výroba v Česku v říjnu zpomalila meziroční růst na 7,1 procenta, v září podle revidovaných údajů stoupla o 13,1 procenta. Tahounem růstu bylo tentokrát pozemní stavitelství, tedy stavba budov. Meziměsíčně stavební produkce klesla o 0,4 procenta.

V meziročním srovnání české stavebnictví posiluje od loňského listopadu. „Stavební produkce v říjnu zpomalila meziroční tempo růstu na 7,1 procenta a tahounem růstu byla tentokrát výstavba budov,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Stavebnictví pokračovalo v růstu
Ilustrační fotografie

Zahraničnímu obchodu pomohl obchod s ropou

Zahraniční obchod Česka skončil v říjnu v přebytku 26 miliard korun, meziročně tak byl o patnáct miliard vyšší. Výsledek kladně ovlivnilo obchodování s ropou a zemním plynem, které vykázalo menší schodek. Naopak negativní vliv na bilanci měl nižší přebytek obchodu s kovodělnými výrobky.

Dovoz i vývoz ve sledovaném měsíci v meziročním srovnání ale klesly. Podle ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnové se pokles týkal většiny komoditních skupin. „Na obou směrech obchodu to bylo nejvíce u elektrických zařízení a u motorových vozidel a jejich dílů. Jelikož se celková hodnota dovozu snížila meziročně více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se zvýšil,“ doplnila.

Průmysl pokračuje ve stagnaci, stavebnictví se přehřívá, míní analytici

„Říjnová data významnější překvapení nepřinesla. Český průmyslový sektor pokračuje v přibližné stagnaci, což platí již zhruba od roku 2017,“ uvedl analytik Investiky Vít Hradil. Vzhledem k situaci v německém průmyslu, který po stejně dlouhou dobu klesá, však podle něj jde o relativně solidní výkon. Ani pro nadcházející období neočekává výraznější změnu, když objem nových zakázek i předstihové indikátory svorně naznačují, že průmyslový sektor nečeká ani výraznější odražení ani propad.

„Česká ekonomika je aktuálně v zajímavé situaci. Například stavebnictví se přehřívá. Přidaná hodnota roste o zhruba desetinu a nejspíše tento růst není dlouhodobě udržitelný, což už vyhodnotili někteří developeři,“ uvedl analytik Uniqa Václav Franče. Na druhou stranu průmysl je podle něj pod svým potenciálem a ten se pomalu spíše snižuje. Hlavním problémem zůstávají ceny energií. Zde se snad blýská na lepší časy, jelikož cena plynu poklesla pod 30 eur za megawatthodinu, poznamenal.

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností
Nakupování, ilustrační foto

10:22AktualizovánoPrávě teď
10:22AktualizovánoPrávě teď

