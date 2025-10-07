Průmyslová výroba po šesti měsících růstu klesla. V srpnu se meziročně snížila o 1,3 procenta. Analytici označují vývoj průmyslu jako stagnaci a pro letošek odhadují jeho nepatrný růst, i vzhledem ke slabému vývoji v Německu a dopadu amerických cel. Stavební produkce v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Důvodem je i nižší srovnávací základna s minulým rokem, kdy stavebnictví jako obor zažívalo propad.
Průmysl stagnuje, analytici letos očekávají tlumený růst
Průmyslová výroba po šesti měsících růstu klesla. V srpnu se meziročně snížila o 1,3 procenta, zatímco v červenci vzrostla o 1,8 procenta a v plusu končila od letošního února. Meziměsíčně byla srpnová průmyslová produkce nižší o 1,1 procenta, informoval v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Hodnota nových zakázek ve srovnání s loňským srpnem klesla o 5,5 procenta.
„Po červencovém růstu průmyslová produkce v srpnu mírně poklesla. V kumulaci za oba prázdninové měsíce výkon českého průmyslu meziročně stagnoval. Na srpnový pokles průmyslové produkce měla největší vliv odvětví výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů, výroba strojů a zařízení a výroba motorových vozidel,“ uvedl Radek Matějka z ČSÚ.
K ideální kondici průmyslu je daleko, soudí Hradil
„Průmysl nepotěšil, roli ovšem zřejmě sehrály dovolené,“ soudí hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil. Meziměsíční i meziroční poklesy byly podle něho s velkou pravděpodobností ovlivněny konkrétním načasováním letošních celozávodních dovolených, které zřejmě letos častěji připadly právě na srpen, zatímco vloni spíše na červenec. Zdůraznil však, že to nic nemění na skutečnosti, že „k ideální kondici má tuzemský průmysl daleko. Jeho výkonnost již dlouho vykazuje stagnaci.“
Kevin Tran Nguyen z Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky soudí, že průmysl začíná pociťovat slabší poptávku ze zahraničí. Srpnový výsledek považuje za zklamání. Upozornil, že situace v klíčovém zpracovatelském segmentu se dále zhoršovala, když zde výroba v srpnu zaznamenala již čtvrtý meziměsíční pokles po sobě. „Pokles přitom oproti červenci zrychlil na 1,3 procenta z červencových 0,3 procenta,“ uvedl. Celkově se pak domnívá, že data z průmyslového sektoru naznačují ochlazení domácí ekonomiky.
Česko patří k nejprůmyslovějším zemím Evropy, například v roce 2022 se průmysl podílel na tvorbě hrubé přidané hodnoty zhruba 37 procenty.
Na Česko dopadají potíže německé ekonomiky a amerických cel
Za aktuální stagnací českého průmyslu jsou strukturální problémy německé ekonomiky. Shodli se na tom analytici, které oslovila agentura ČTK. Nyní se k tomu podle nich začal přidávat negativní dopad cel na vývoz produkce z EU do USA. Za celý rok očekávají nepatrný růst do jednoho procenta.
V posledních měsících se stále zřetelněji ukazuje, že výraznější oživení průmyslu v období únor až duben bylo dočasné a podmíněné efektem předzásobení před zavedením amerických cel, upozornil například analytik Akcenty Miroslav Novák. Na výrobní sektor v Česku nyní začíná stále více dopadat negativní efekt cel v kombinaci s utlumenou zahraniční poptávkou a slabým průmyslem v Německu. V souhrnu za celý letošní rok by mohl tuzemský průmysl růst zhruba o 0,5 procenta, odhadl.
Stavebnictví letos zrychluje
Stavební produkce letos v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od loňského listopadu.
„K růstu přispívá i velká rozestavěnost inženýrských staveb,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, v srpnu vzrostla ve srovnání s loňskem o 27,4 procenta. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se zvýšila o 11,2 procenta.
Počet dokončených bytů letos v srpnu meziročně výrazně stoupl, a to o 35,4 procenta na 3033 bytů. Naopak množství zahájených staveb mírně klesl. V srpnu se začalo stavět 2757 bytů, což je o 0,4 procenta méně než loni.
Jan Vejmělek z Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky uvedl, že se daří oběma komponentám stavebního sektoru, prim ale hraje inženýrské stavitelství. „Zde se projevují zejména velké infrastrukturní stavby financované většinou z veřejných prostředků.“ Upozornil, že z rezidenčního sektoru přišly smíšené zprávy. „Počet dokončených bytů byl meziročně vyšší o 35,4 procenta, v případě zahájených bytů byl ovšem vykázán pokles o 0,4 procenta,“ řekl. Odhadl, že letošní rok bude pro stavebníky úspěšný.
Slabší poptávka ze zahraničí trápí obchodníky
Zahraniční obchod se zbožím v srpnu skončil přebytkem 5,6 miliardy korun, který byl meziročně o stejnou částku nižší. Vyvezlo se méně počítačů a elektronických a optických přístrojů. Příznivý vliv měla bilance obchodu s chemickými látkami a přípravky a přebytek obchodu se stroji a zařízeními.
„Obchodní bilance se v srpnu vrátila do kladných hodnot, a to i přes to, že vývoz většiny komoditních skupin meziročně klesl,“ uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková. „Nejvyšší pokles jsme zaznamenali u exportu počítačů a elektronických a optických přístrojů, kde došlo k poklesu o téměř devět miliard korun, což představuje meziroční snížení hodnoty o více než dvacet procent,“ doplnila.
Meziročně klesl vývoz o 5,7 procenta na 347,8 miliardy korun a dovoz se snížil o 4,3 procenta na 342,2 miliardy korun.
„Od začátku letošního roku bilance zahraničního obchodu dosáhla kumulativního přebytku 142,5 miliard korun, což představovalo meziroční pokles o 14,8 miliard,“ uvedla Jana Steckerová z Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky. Dodala, že celý letošní rok odhad počítá s přebytkem zahraničního obchodu ve výši 182 miliard po loňských 225 miliardách. „Další měsíce bude zahraniční obchod zřejmě i nadále negativně ovlivněn slabší zahraniční poptávkou, špatnými výsledky německého i českého průmyslu,“ dodala.