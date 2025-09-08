Průmyslová výroba vzrostla v červenci meziročně o 1,8 procenta po červnovém zvýšení o 0,2 procenta, informoval v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici však upozorňují, že z dlouhodobého hlediska průmysl stagnuje. Stavební výroba v červenci meziročně vzrostla o 10,1 procenta, po červnovém růstu o 15,2 procenta. Zahraniční obchod pak letos poprvé skončil se schodkem.
Průmysl přidal v červenci na tempu
Průmyslová výroba stoupla pošesté po sobě. Meziroční růst táhl automobilový a gumárenský průmysl. Proti červnu se průmyslová výroba v Česku zvýšila o 0,8 procenta.
„Růst nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Jejich hodnota se v tomto odvětví vlivem nízké srovnávací základny meziročně zvýšila o 15 procent. Významné dlouhodobé zakázky uzavřely podniky vyrábějící ostatní dopravní prostředky a zařízení,“ uvedla Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.
Hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě strojů a zařízení.
Analytici hovoří o stagnaci
Z dlouhodobého hlediska průmysl stagnuje, i kvůli slabému výkonu německé ekonomiky, shodli se analytici oslovení agenturou ČTK. Upozornili také na pokračující propouštění v průmyslu.
„Průmysl zůstává slabším místem české ekonomiky. Zatímco služby těží z oživení domácí poptávky a stavebnictví se vzpamatovává z loňského poklesu, průmysl se opírá zejména o zahraniční poptávku, která stále roste pomalu,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Podle hlavního ekonoma Investiky Víta Hradila český průmysl dlouhodobě přešlapuje na místě. „Průmyslová aktivita aktuálně dosahuje zhruba stejné intenzity jako už v létě roku 2024, na jaře roku 2023, ale také v květnu roku 2018. Průmyslový sektor tedy v souhrnu již dlouhá léta stagnuje, ovšem při pohledu na sousední Německo, kde naopak setrvale klesá, se vlastně jedná spíše o úspěch,“ podotkl Hradil.
Analytik Raiffeisenbank Martin Kron upozornil na to, že červencový růst průmyslové výroby táhl zejména automobilový sektor, což může mít stále souvislost se zaváděním amerických cel. „Zvyšující se produkce mohla být ovlivněna snahou vyrobit a exportovat co nejvíce aut před hrozícím clem ve výši 25 procent na dovoz aut do USA,“ uvedl. Spojené státy nakonec dovozní clo na automobily z Evropské unie uvalily ve výši 15 procent, účinné je od počátku srpna.
Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek připomněl, že v průmyslu pokračuje propouštění, počet zaměstnanců se meziročně snížil o 1,9 procenta. „Nic se zatím nemění na trendu propouštění v průmyslu. Nejde už jen o cyklický jev, ale o strukturální změny, které přinášejí nižší potřebu pracovníků i do budoucna,“ doplnil Dufek.
Stavební výroba zpomalila tempo růstu
Stavební výroba zaznamenala podeváté v řadě meziroční růst. Tempo růstu zpomalilo, v červnu to bylo po revizi o 15,2 procenta. Produkce v pozemním stavitelství meziročně stoupla o 9,2 procenta a v inženýrském o 11,5 procenta. Meziměsíčně byla stavební výroba vyšší o jedno procento.
Dvouciferný meziroční růst evidují statistici potřetí v řadě, v květnu to bylo o 13,6 procenta.
Zahraniční obchod letos poprvé se schodkem
Zahraniční obchod letos poprvé skončil v červenci schodkem 1,7 miliardy korun, meziročně byl o 5,5 miliardy nižší. Vývoj negativně ovlivnila především bilance kovodělných výrobků. Příznivý vliv měl přebytek obchodu s motorovými vozidly.
„Stejně jako loni skončila i letos obchodní bilance poprvé se záporným výsledkem v červenci. Letošní červencová bilance byla ovšem příznivější, zejména díky meziročně vyššímu vývozu motorových vozidel, který vzrostl o více než dvanáct miliard korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. „Ani odstávky výroby kvůli celozávodním dovoleným neměly vliv na meziroční srovnatelnost výsledku, jelikož převážně spadaly do stejného letního měsíce,“ doplnila.
Meziročně vzrostl vývoz o 4,7 procenta na 375,2 miliardy korun a dovoz se zvýšil o 3,1 procenta na 376,9 miliardy korun. Červenec 2025 měl o jeden pracovní den více než červenec 2024.