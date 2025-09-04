Společnost PBS z Velké Bíteše zahájila ve čtvrtek v USA sériovou výrobu leteckých motorů. Uplatnění nacházejí například v dronech nebo střelách. V příštím roce jich zde firma plánuje vyrobit jednotky tisíc, v dalších letech násobky. Za mořem má pak v budoucnu vzniknout další závod za zhruba dvě miliardy korun. Na USA se stále víc zaměřuje též zbrojařský holding Czechoslovak Group, který například získal od americké armády zakázku na vybudování závodu na výrobu velkorážové munice za přibližně třináct miliard korun. Spojené státy jsou zbrojaři považovány za jeden z nejvíce lukrativních trhů.
Firmy českého obranného průmyslu posilují své pozice na trhu USA
