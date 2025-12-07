Lyžování v Itálii se tuto zimu kvůli olympiádě citelně prodraží


V tuzemsku roste zájem o lyžování v Alpách. Letos se tam chystá o desetinu Čechů víc než loni, vyplývá z dat cestovních kanceláří a rezervačních platforem. Tuto sezonu si ale lyžaři budou muset připlatit. V době zimní olympiády, která v Itálii začíná 6. února, se v tamních střediscích zvýší ceny až na pětinásobky. Kvůli tomu se zvedá zájem i o menší lyžařské areály – a to i v sousedním Rakousku nebo ve Francii.

Ačkoli hotely zdražují od prosince do března každý rok, letos je nárust cen enormní. Důvodem přitom není jen olympiáda, ale také inflace. Nejvyšší skok se dle Kláry Divíškové z cestovní kanceláře ČEDOK týká středisek Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio, Val di Fieme a Civetta. Ceny jsou vyšší nejen u ubytování, ale i v restauracích nebo půjčovnách.

Kvůli olympiádě klienti mířící do Itálie častěji vyhledávají menší střediska. Velká sportovní událost se nicméně částečně propisuje i do sousedního Rakouska a do Francie. „Efekt olympiády v Itálii se jednoznačně projevuje v polovině února, kde je obrovský růst poptávky, a ceny rostou o 25 až třicet procent,“ říká ředitel dvou hotelů v rakouské oblasti Bad Gastein Jan Herget.

Mimo konání olympiády se dá v Itálii sehnat týdenní pobyt se snídaní bez skipassů za zhruba patnáct tisíc na osobu. Podobná cena je i v Rakousku, kde bylo ubytování v minulých letech obvykle dražší než na italské straně Alp.

Nová pravidla na italských sjezdovkách

Vyšší ceny však nejsou to jediné, na co by se měly návštěvnicí italských sjezdovek letos připravit. Rostoucí zájem trávit zimy v zahraničí, zvyšování kapacit lanovek a tedy hustší provoz na svazích – to vše s sebou nese i víc zraněných. Především Itálie proto zpřísňuje pravidla. A to nejen pro lyžování a snowboarding, ale pro všechny sporty na sněhu.

Mezi povinnou výbavu na tamních svazích se řadí pojištění odpovědnosti, potvrzení o seřízení lyží a nově také helma pro lyžaře i sáňkaře bez ohledu na věk. „Konkrétně za tu helmu je pokuta od sta do 150 euro (2400 až 3600 korun). Kontroly se obvykle neprovádí preventivně. Většinou se to řeší, až když se něco stane,“ sdělil soudní znalec z Institutu lyžařského práva Ladislav Janků. Potvrzení o seřízení lyží může být důležité třeba při proplácení pojistky. Vyžadují ho i lyžařské školy. Lidé proto servisy vyhledávají.

V některých střediscích mohou kontroloři lyžaře zastavit také za nepřiměřenou rychlost nebo při podezření na opilost. „Je tam tolerance obdobná jako v silničním provozu, to znamená půl promile. Existuje takzvaný institut odebrání přepravního titulu, neboli zabavení skipasu, je to podle míry přestupku. U těch lehčích vám mohou zablokovat skipas na jeden den,“ upozorňuje Janků.

Každý rok jezdí na hory lyžovat asi 2,1 milionu Čechů. Zhruba třetina z nich tráví čas na sjezdovkách v Rakousku, Itálii a Francii. Letos by číslo mělo podle odhadu cestovních kanceláří překročit 700 tisíc. Ještě v roce 2018 to přitom bylo o sto tisíc míň. Zájem Čechů roste hlavně kvůli větší garanci sněhu. V posledních pěti letech ale roste počet lyžařů, kteří objevují sjezdovky také v Bulharsku, Turecku a v posledních dvou letech i Rumunsku.

