Letadlem na lyže. Češi častěji vyráží do hor v Bulharsku nebo Turecku

Že zájem o koupi těchto zájezdů pozvolna roste, potvrzuje i mluvčí agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. „Jedná se o nižší tisíce klientů,“ upřesnila. Turecké lyžařské areály jsou podle ní dobře připravené pro rodiny s dětmi a kvalita sjezdovek nebo infrastruktury je srovnatelná s alpskými středisky. „Lyžařský pobyt s leteckou dopravou má jednu hlavní výhodu a tou je časová úspora,“ dodává Ekrt Jirušková. Cesta letadlem do bulharského Plovdivu trvá dvě hodiny, do tureckého Kayseri o hodinu déle.

V současné době mohou Češi letecky vyrazit například do tureckého Kayseri, kde je možné lyžovat na téměř čtyřtisícových vrcholech, nebo do střediska Pamporovo na jihu Bulharska. „Obě destinace nabídly cenově dostupnější lyžařskou dovolenou a už můžeme mluvit o masovější aktivitě, několika set klientů týdně. Rozhodně je to aktivita, která roste,“ uvádí mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Pojištění a zdravotní péče

I když Turecko není v Evropské unii, pojišťovny ho zahrnují do stejné pojistné oblasti. Cena cestovního pojištění by proto měla být podobná jako při lyžování v Evropě. Podle Vojtěcha Zimy z pojišťovny AXA je ale nutné připravit se na rozdílnou kvalitu případné zdravotní péče. „I přes garanci určité kvality ze strany Turecka se stále nedá mluvit o kvalitě srovnatelné se západními zeměmi Evropy. Je dobré být připravený a mít podklady od pojišťovny v telefonu nebo vytištěné. V případě jakékoliv pojistné události pak komunikovat co nejdříve přímo s pojišťovnou. Hodí se být mentálně připravený na to, že to bude trochu jiný zážitek, než na jaký jsme zvyklí například v Itálii,“ dodává.

Podle Jana Marka z Generali České pojišťovny je u všech lyžařských zájezdů především důležité vybrat správný typ pojištění a jeho rozsah. „V případě lyžování nebo snowboardingu jde především o skutečnost, zda se člověk pohybuje na oficiálních sjezdových tratích, nebo jde o freeride. V tom případě jde o rizikovou aktivitu a je třeba mít připojištění. Na místě je zcela určitě volit i vyšší pojistné limity,“ upřesňuje Marek.