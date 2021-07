Česko musí bojovat, aby se klimatický balíček Bruselu ještě změnil, shodli se Brabec a Skopeček

Skopeček doplnil, že předložený klimatický balíček (obsahuje 14 významných směrnic) zdraží energie, bydlení i dopravu. Zvýšené ceny nejrůznějších služeb a výrobků pak pocítí průmysl i občané, zejména nízko- a středně příjmoví. „Bude to zásah do peněženek.“

Oba zúčastnění se shodli, že podobně je třeba tlačit na uznání jádra coby čistého zdroje. Brabec také s odkazem na jednání s Timmermansem zmínil možnost, že Česko dostane další peníze z modernizačního fondu. Naznačil, že by to mohlo být až 200 miliard korun navíc, které by sloužily na restruktualizaci celé tuzemské ekonomiky.

Brabec zdůraznil, že podíl 40 procent z obnovitelných zdrojů je celoevropský cíl, jehož dosažení je pro Česko nereálné. Země nemá vhodné přírodní podmínky pro takové využití větru či fotovoltaiky jako například Dánsko či Nizozemsko. „Není to pro nás cíl. Ani pro Evropskou unii jako celek to nebude jednoduché splnit.“

Viceprezident Sdružení automobilového průmyslu Miroslav Dvořák k tomu v pořadu řekl, že by to znamenalo drastický zásah do zaměstnanosti a že zejména pro dodavatele je to krátká časová lhůta.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v EU by k roku 2030 měl podle EK vzrůst na 40 procent. Komise tak navrhla zvýšit dosavadní cíl, který činil 32 procent. Celá EU by podle návrhu rovněž měla do roku 2030 omezit spotřebu energie o devět procent proti současným hodnotám.

EK plánuje rovněž zavést takzvané uhlíkové clo , které by měly platit podniky dovážející do EU neekologicky vyráběné průmyslové produkty. Clo v zatím nespecifikované výši by měly hradit firmy importující například ocel, hliník, cement, hnojiva či elektřinu.

Ministr Brabec v pořadu také zmínil, že dalším a dřívějším zásadním předělem je i chystané zavedení emisní normy Euro 7 od roku 2025. Tu považuje za technicky těžko proveditelnou a za velmi uspěchaný mezikrok.

Proto nechce, aby drakonický tlak na snížení emisí vedl k tomu, že si lidé nebudou moci koupit drahý elektromobil a budou jezdit například se 17 či více let starými vozy (na benzinový či naftový pohon) či budou bez auta. Navíc by to podle něho znamenalo totální revoluci v automobilovém průmyslu, protože elektromobil je jednodušší na výrobu. To by zasáhlo i dodavatele automobilek.

Též Skopeček zdůraznil důležitost automobilového průmyslu - automobilek i jejich subdodavatelů - pro Česko. Varoval, že by rychlý přechod k elektromobilům vedl k propadu v zaměstnanosti. „Je to náš národní zájem, abychom automobilový průmysl a pracovní místa v něm uchránili.“

Skopeček věří, že se česká politická reprezentace dokáže shodnout

Brabec navázal, že klimatický balíček by znamenal velký zásah do peněženek a zvýšení všech cen energií. „Budeme bojovat o to, abychom vyjednali co nejlepší podmínky.“

Skopeček v této souvislost věří, že se v Česku přejde z ideologické roviny k pragmatickému řešení toho, co lze ještě v balíčku zachránit. Doufá tedy, že se politická reprezentace dokáže na elementárních věcech shodnout. „A snad český automobilový průmysl zachráníme.“