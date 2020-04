Státy EU se přou o podmínky fondu na zotavení ekonomik

Předseda Evropské rady Charles Michel lídrům v úterý večer spolu s pozvánkou na čtvrteční videosummit zaslal „cestovní mapu k zotavení“, v níž popisuje obecné podmínky pro vznik fondu, o konkrétních parametrech se však nezmiňuje. Michelův návrh uvádí, že základem pro obnovu ekonomik by měl být příští sedmiletý rozpočet, podrobnosti plánu by v příštích týdnech měla připravit Evropská komise (EK).

Eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni tento týden zopakoval svůj dřívější odhad, že Unie by nad rámec dosud navržených kroků měla do společného fondu vložit přinejmenším jeden bilion eur (27,5 bilionu korun). Zatímco nejzasaženější jihoevropské země jako Itálie a Španělsko hovoří o ještě vyšších částkách, například Madrid tento týden navrhl 1,5 bilionu eur, další státy zejména z takzvané spořivé skupiny v čele s Nizozemskem jsou s odhady opatrnější.

Podle některých diplomatů by mohlo shodu částečně přiblížit pondělní vyjádření kancléřky Angely Merkelové, která podpořila plán EK, aby si Brusel vypůjčil prostředky, které vloží do fondu zotavení. Pokud by s tímto návrhem souhlasily i další země, mohl by vyřešit dosud trvající spory o vydání takzvaných koronabondů, tedy dluhopisů, jimiž chtěla sdílet dluh vzniklý oživením ekonomiky zejména Itálie, která byla v problémech už před krizí.

Další potenciální spor se však objevil po úterním vyjádření francouzského ministra Bruna Le Maira, podle něhož by Paříž na rozdíl od Berlína chtěla fond zotavení z větší části vidět mimo příští víceletý rozpočet EU. Francie hovoří také o možném širším využití takzvaného rozpočtu eurozóny, které by však podle diplomatů narazilo na odpor zemí s vlastní měnou, včetně České republiky.

ECB signalizovala, že nebude kupovat dluhopisy přímo od vlád

Evropská centrální banka (ECB) zatím signalizovala, že nepřikročí k přímým nákupům dluhopisů od vlád členských zemí eurozóny. Prezidentka ECB Christine Lagardeová takové nákupy označila za nezákonné. Skepticky se vyjádřila i k možnosti podpořit ekonomiku zasaženou koronavirovou krizí rozdáváním hotovosti lidem, tedy takzvanými penězi z helikoptéry, informuje agentura Reuters.

Lagardeová v dopise adresovaném jednomu z poslanců Evropského parlamentu (EP) uvedla, že přímé nákupy dluhopisů by mohly být v rozporu se zákonným požadavkem na zdravou rozpočtovou politiku. Naznačila tak, že ECB bude nadále nakupovat dluhopisy pouze na sekundárním trhu.

V letošním roce hodlá ECB nakoupit dluhopisy celkem za 1,1 bilionu eur (27,9 bilionu korun). Slíbila také, že v případě potřeby stimulační opatření ještě rozšíří. Objevily se spekulace, že ECB by podobně jako britská centrální banka mohla začít půjčovat peníze přímo vládám, uvedla agentura Reuters.

V dopise adresovaném jinému europoslanci Lagardeová upozornila, že vedení ECB nikdy nediskutovalo o možnosti využití vrtulníkových peněz. Návrhy ohledně tohoto řešení, které se objevily ve veřejné diskusi, pak označila za nekonkrétní.

„V mnoha případech tyto návrhy dostatečně neřeší související provozní, účetní a právní komplikace a nepřinášejí komplexní analýzu ekonomických a měnových dopadů,“ uvedla Lagardeová.