Jedna hluboká recese teď a druhá hned po ní? Hrozbou je dluh, píše Economist Intelligence Unit

Vlády mnoha zemí teď vyčleňují biliony dolarů na podporu svých ekonomik. A právě hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese. MMF ve svém jarním výhledu světové ekonomiky v úterý uvedl, že letos očekává propad globální ekonomiky o tři procenta. A EIU varuje, že úvěrová krize vlád se slabou rozvahou může spustit druhou recesi.

„Mnoho evropských zemí, které patří k těm nejzasaženějším pandemií, jako je Itálie a Španělsko, mělo slabou fiskální pozici už před pandemií,“ konstatovala Agathe Demaraisová z EIU.

„Potenciální dluhová krize v jakékoli z těchto zemí by se rychle rozšířila do dalších rozvinutých zemí a rozvíjejících se ekonomik a strhla by světové hospodářství do dalšího poklesu, možná ještě horšího,“ dodala.

Analytická společnost EIU to sice nepovažuje za svůj hlavní scénář, ale po druhé nebo dokonce třetí vlně pandemie by byl realističtější.

Podle EIU je nepravděpodobné, že se spotřebitelská poptávka obnoví na úroveň před krizí hned po uvolnění sociálního odstupu a znovuotevření podniků. Dodavatelské řetězce mohou zůstat narušené, protože jednotlivé země budou restrikce uvolňovat v různou dobu. Globální ekonomika se tak bude zotavovat jen pozvolně, dodává EIU.

Zemědělci chtějí nižší DPH a zařazení do COVID, chybí jim zahraniční pracovníci

V Česku by farmářům pomohlo, kdyby mohli být zařazení do státního programu bezúročných půjček COVID nebo snížení daně z přidané hodnoty pro plodiny, ve kterých Česko není soběstačné, ale má pro ně vhodné klimatické podmínky. Jde o ovoce, zeleninu nebo brambory. Potraviny jsou v ČR zatíženy sníženou 15procentní sazbou DPH, desetiprocentní mají mlýnské výrobky a kojenecká výživa.

A problémem je také chybějící pracovní síla ze zahraničí, a proto se jedná se zastupitelskými úřady na Ukrajině, potvrdil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Zemědělci neočekávají, že by zmíněné komodity na pultech obchodů chyběly, může jich ale být v celé Evropě nedostatek, a budou tak dražší. U zeleniny podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky může naopak dojít u některých komodit ke zlevnění, až budou na trhu čerstvé z letošní sklizně. Snížení cen pod úroveň posledních let ale neočekává. Pýcha chce také jednat s obchodníky, aby nabízeli v první řadě české plodiny, a až pokud budou vyprodané, tak brali dovozy.

Farmáři podle Pýchy mohou o peníze v programu COVID žádat pouze na nezemědělské činnosti, což by chtěl změnit. I když neočekává, že by peníze na účty přišly brzy, mělo by to pomoci cashflow podniků. Některé firmy podle něj byly odkázané na regionální trhy nebo jídelny, takže se jim nyní výrazně propadly tržby. Pokud by vláda zemědělce do programů COVID nezařadila, podle Pýchy by potřebovali provozní úvěry od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, který spadá pod ministerstvo zemědělství.

Předseda také připomněl dlouholetá jednání o ochraně zemědělců před nepojistitelnými riziky, jako je mráz nebo sucho. Nedávné mrazy zasáhly ovocnáře, první dvě mrazové vlny přitom zničily úrodu meruněk se škodou mezi 50 až 80 miliony korun, poslední pak negativně ovlivnila třešně, višně, švestky a hrušky. Podle Pýchy je potřeba najít odvahu a zavést fond nepojistitelných rizik nebo podobné fondy na úrovni jednotlivých farem.

Pražským podnikatelům na půjčky ministerstvo průmyslu nepřispěje

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nesplnilo slib daný ministrem a vicepremiérem Karlem Havlíčkem (za ANO), že do programu Prahy na garance bankovních půjček podnikatelům přidá 400 milionů korun. Půjde tak do něj jen 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu, uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).