Schillerová si myslí, že by stát měl koupit ČSA. Považuje je za strategický podnik

Schillerová preferuje podnikům pomoci stejnou formou jako americká centrální banka, která v krizové době do strategických podniků vstoupila a později podíl zase prodala. „Bylo by nejlepší je (ČSA) koupit. Ale je tam už také nějaký zahraniční strategický partner, což vidím jako problém. Musíme se o tom bavit,“ řekla Hospodářským novinám šéfka státní kasy.

K majetkovým vstupům by podle ministryně mohl pomoct „národní rozvojový fond, který vzniká od minulého roku. V tuto chvíli je ve fázi žádosti o licenci u ČNB“. S Babišem hovořila o přetvoření Národního rozvojového fondu na restrukturalizační fond. Byla by to podle ní dobrá zkouška spolupráce mezi státem a bankami.

„Národní rozvojový fond byl vymyšlen tak, že část prostředků do něho vkládají banky a část stát. Je pravda, že předělání na restrukturalizační fond by si vyžádalo úpravy, a přiznávám, že to není promyšlené, přišla jsem s tím ve čtvrtek. Ale je tu nová situace a strategické firmy nesmí padnout,“ dodala Schillerová.