Podnikatelé budou dostávat příspěvek až do konce omezení, potvrdila Schillerová

„V pondělí předložím další zákon na kompenzační bonus, opět na 500 korun denně,“ uvedla ministryně s tím, že podnikatelé ale budou muset podávat nové čestné prohlášení. „Předpokládám, že masa lidí, kteří budou žádat, bude postupně klesat, tak jak se postupně budou opatření uvolňovat,“ dodala.

Od minulého týdne mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně. O příspěvek je již nyní možné požádat do 29. června. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ.

Schillerová také řekla, že souhlasí i s navýšením ošetřovného. Chce ale ještě projednat, o kolik by se mělo zvednout. Dle toho by se pak upravilo i pro OSVČ. Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá, že by stát ošetřovné platil nejdéle do prázdnin a zaměstnanci by měli od dubna 80 procent základu příjmu. Ministestvo průmyslu a obchodu pro OSVČ víc zatím nenavrhlo.

Finanční správa má už téměř 197 tisíc žádostí o příspěvek OSVČ

Finanční správa zatím k pátku přijala 196 517 žádostí o jednorázový příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Schillerová také dodala, že správa zatím zpracovala z celkového počtu tři čtvrtiny žádostí.

Schillerová zároveň uvedla, že k pátku dala správa příkaz k vyplacení 1,89 miliardy korun. V pondělí tak může zhruba 77 tisíc žadatelů peníze očekávat na svých účtech. K 20. dubnu bude dohromady odesláno 3,36 miliardy korun. O příspěvek je možné požádat do 29. června.