Byl morálním vzorem a symbolem návratu svobody, vzpomínají politici na Schwarzenberga

„Zemřel Karel Schwarzenberg… Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ napsal spoluzakladatel TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek. Uvedl, že byl pro něj přítelem, morálním vzorem a také moudrým rádcem.

„Karel Schwarzenberg nám vždycky říkával – politik musí mít rád lidi. On je rád měl a lidé jeho,“ napsala na sociální síti také znovuzvolená předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Je mi nesmírně lito, že nás opustil. Zanechal nám však odkaz, který je nesmrtelný a musíme ho nést. Budu vždy vděčná, že tak zásadně ovlivnil i můj život. Odpočívejte v pokoji, Karle.“

„Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země. Velká čest jeho památce. Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět,“ uvedl europoslanec a bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který vedl TOP 09 mezi lety 2017 a 2019.

Podle prezidenta Petra Pavla odešel ve všech ohledech velký muž. „Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. Jeho noblesu, moudrost, laskavý homor a evropský přesah budu postrádat. Upřímnou soustrast rodině,“ uvedl.

Pavel letos 28. října udělil Schwarzenbergovi nejvyšší české státní vyznamenání Řád Bílého lva. Ve Vladislavském sále Pražského hradu ho převzal Schwarzenbergův syn Jan.

Svou vzpomínku připojil i bývalý prezident Miloš Zeman, který se s ním utkal v první přímé volbě prezidenta v roce 2013. „Vážil jsem si Schwarzenberga jako svého soupeře v prezidentské volbě, rád jsem s ním diskutoval i poté, co jsme se oba stali důchodci,“ napsal. „Naposledy jsme se nedávno setkali na jeho zámku v Dřevíči, a bylo to velice příjemné a milé setkání,“ doplnil Zeman.

„Vážil jsem si ho mimo jiné za to, jak v době totality pomáhal českému disentu a že se po roce 1989 rozhodl nezištně sloužit naší zemi v řadě funkcí. Bylo mi ctí s ním zasedat ve vládě,“ uvedl také na síti X premiér Petr Fiala (ODS). Karel Schwarzenberg byl podle něj významnou osobností českého exilu a české politiky posledních desetiletí. „Pomáhal nám získávat respekt a dobré jméno v zahraničí. Jeho rozhled, zkušenosti a noblesa nám budou velmi chybět,“ napsal.

„Charisma, elegance, důstojnost, inteligence, laskavost a skvělý břitký humor. Tohle všechno (a mnohem víc) nám dával Karel Schwarzenberg. Jeho lidskost nebyla v kontrastu s noblesou, uměl se bavit s každým a uměl dát každému najevo, co si o něm myslí,“ napsal na sociální síti X předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj Schwarzenberg symbolizoval dobrou tradici, nebál se ale mládí a změn. „Byl demokratem, odvážným člověkem s citem pro povinnost. A moc zábavným a obdivuhodným společníkem. Už teď mi chybí. Děkujeme za všechno!“

Viděl dále než ostatní, řekl Vystrčil

Bývalý šéf STAN Petr Gazdík mluví o Schwarzenbergovi jako o jednom z největších státníků a vizionářů, které v životě potkal. „Učil nás, že ‚pomáhat se musí‘. Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji,“ uvedl.

„Přestože se zdálo, že dřímá, tak viděl dále než ostatní,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a dodal, že se s Schwarzenbergem dalo mluvit o čemkoliv, ale hlavně bylo dobré mu naslouchat. „On toho příliš nenamluvil, ale cokoliv řekl, tak naprosto přesně sedělo.“ Zmínil, že Schwarzenberg udělal ve světě Česku svou zahraniční politikou dobré jméno.

Dodal, že Schwarzenberg byl i velkou oporou politiky v Senátu, kterou se Vystrčil snažil po svém nástupu vést. „Byl jeden z prvních, kdo poukazoval na nebezpečí totalitních režimů, které se nezastaví před ničím.“

Mimo jiné v projevu v roce 2014 předpověděl, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. „Nechci říct, že by měl otec vždycky pravdu, ale v mnoha věcech ji má. Například předpověděl i krizi v bývalé Jugoslávii. Má neuvěřitelnou znalost historie. Samozřejmě je smutné, že se nemýlil,“ řekla loni ČT Schwarzenbergova dcera Lila.