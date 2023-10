Poslanci během interpelací řešili nábor policistů. Jejich počet se zvýšil o 800, řekl Rakušan

„Rozhodně nejásám. Jenom bych chtěl říci, že je to dobrá zpráva v relaci s loňským rokem, kdy přibylo celkově k 1. říjnu ve srovnání s loňským 1. říjnem 252 policistů,“ uvedl Rakušan. Náborová kampaň policie podle něho funguje. „Trendu odchodovosti se podařilo v této fázi zamezit,“ poznamenal ministr. Od začátku letošního ledna do začátku října vznikl služební poměr 1550 příslušníkům, od policie odešlo 738 lidí. „Náborovost je výrazně vyšší než odchodovost,“ řekl Rakušan.

Na podobné téma hovořil další poslanec hnutí Hubert Lang, který se obrátil na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s dotazem, jaké byly nábory u Policie ČR v letech 2022 a 2023. Rakušan odvětil, že se počet policistů letos do začátku října zvýšil zhruba o osm set. Tabulkových míst u policie zůstává u policie neobsazených asi 5,9 tisíce a k počátku letošního října bylo podle něj v Česku ve službě 40 246 policistů.

Plánované navýšení přesčasů

Poslankyně SPD Karla Maříková se obrátila na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), a to kvůli plánovanému navýšení přesčasů pro zdravotníky. Zmínila, že součástí novely je vedle dobrovolného navýšení přesčasů také nové znění paragrafu 90, který znemožňuje čtyřiadvacetihodinové směny.

„Čtyřiadvacetihodinové služby nebyly nikdy v České republice legislativně explicitně povoleny, ale novelou zákoníku práce jsme je dokonce výslovně znemožnili. Tak mě by zajímalo, co tedy v Bruselu skutečně vyjednáváte, protože média a Sekce mladých lékařů tvrdí něco jiného a vy s panem premiérem také,“ uvedla s tím, že Fiala i Válek tvrdí, že Česko jedná s Evropskou komisí o výjimce na 24hodinové směny.

Válek vysvětlil, že směrnici vyjednává ministerstvo práce a sociálních věcí. „Směrnice obsahuje článek, který říká, že členské státy přijmou nezbytná opatření, aby každý pracovník měl nárok na minimální denní odpočinek po dobu jedenácti po sobě jdoucích hodin během čtyřiadvaceti hodin. Směrnice ale připouští odchylky, například pro zdravotníky,“ uvedl s tím, že dané odchylky mohou být stanoveny v právních předpisech členského státu, tedy v českém zákoníku práce.

„A my nevyjednáváme výjimku jako takovou, ale odchylku od směrnice, kterou za určitých podmínek směrnice připouští. MPSV s Evropskou komisí vyjednalo, jak může vypadat daná odchylka v našem zákoníku práce, aby byla v souladu se směrnicí Komise,“ dodal s tím, že MPSV po diskuzi s mladými lékaři připravilo paragrafové znění a nyní probíhá diskuze.

Novela zákoníku práce platná od října zdvojnásobila maximální roční objem přesčasů až na 104 dní a výslovně také zakazuje dosud tolerované 24hodinové směny, které ale zákoník práce dosud také neznal. Podle ministerstev byla třeba pro jejich zavedení výjimka od Evropské komise. Podle České lékařské komory a některých právníků taková výjimka není potřeba, unie s čtyřiadvacetihodinovými směnami počítá, musí se ale po nich navýšit na dvojnásobek i nepřetržitý odpočinek.

Dopoledne poslanci probrali čtyři interpelace ze čtrnácti

Dolní komora se dopoledne vypořádala s písemnými interpelacemi, které mířily na ministra kultury Martina Baxu (ODS), šéfa resortu školství Beka a na ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti).

Na plénum se dostanou v případě, že autoři dotazů nejsou s písemnými odpověďmi členů vlády spokojeni. Zcela propadly dvě interpelace Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) kvůli omluvené absenci předkladatelky, sněmovna se už těmito dotazy nebude zabývat ani v budoucnu.

Digitalizace stavebního řízení

Zřejmě největší diskuse se strhla kvůli digitalizaci stavebního řízení. Někdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) se ptala svého nástupce Bartoše na to, zda zakázky postupují řádně, aby systém od července příštího roku fungoval. „Na začátku listopadu nemáme nic, máme prostě nula,“ řekla.

Martin Kolovratník (ANO) se rovněž zajímal o to, co vláda v této věci dva roky dělala, podle něho by se už neměla vymlouvat na své předchůdce.

Bartoš je přesvědčen o tom, že ministerstvo postupovalo správně, zakázka podle něho není jednoduchá a situace není komfortní. „Mojí ambicí je dodat k 1. červenci funkční systém, který bude obhospodařovat většinu požadavků v danou chvíli, byť asi nebude v té plné palbě,“ podotkl.