Ruší nám dovolenou a nepovolují stáž, říkají lékaři, kteří odmítli přesčasy. Válek to prověří

„Pokud se opravdu v některých případech takto děje, tak to má dvě roviny. Je to rovina porušení legislativy, a pak musí ministerstvo zasáhnout. A pak to může být ještě ve větší míře porušení lékařské etiky,“ uvedl Válek. Výhružkami by se podle něj měla zabývat i etická komise České lékařské komory.

Výjimka Evropské komise

Situace v nemocnicích se vyostřila poté, co lékaři odmítli od prosince sloužit dobrovolné přesčasy. Nový zákoník práce, který je aktuálně v platnosti, je navýšil na dvojnásobek. Ministr plánuje další úpravu, která by měla situaci vrátit do původního stavu.

Zásadní pro vyřešení současné situace bude podle Válka schůzka na ministerstvu práce a sociálních věcí příští týden. Uvedl také, že resortu práce se podařilo získat výjimku Evropské komise pro 24hodinové směny v nemocnicích – ministerstvo to zatím nepotvrdilo. „Aktuálně probíhají intenzivní jednání s ministerstvem zdravotnictví a společně analyzujeme také vyjádření Evropské komise. K tomuto tématu plánujeme v nadcházejícím týdnu tiskovou konferenci,“ uvedl vedoucí oddělení mediální komunikace úřadu Jakub Augusta.

Středeční schůzka mladých lékařů s ministrem zdravotnictví neodvrátila prosincový protest. Lékaři totiž chtějí dosáhnout svých požadavků tím, že vypovědí dobrovolné přesčasy, které by měli odpracovat v prosinci. Podle nich se tak rozhodlo téměř šest tisíc lidí, akutní péče ale ohrožena nebude. „Pokud by k domluvě nedošlo, tak by to znamenalo poměrně výrazné omezení dostupnosti plánované péče. Věřím tomu, že akutní péče ne,“ řekl Přáda. Zřejmě tak budou muset být odložena prosincová vyšetření nebo operace. Ministr řekl, že ho ředitelé státních nemocnic ujistili, že akutní péče bude zachována.

Další jednání Sekce mladých lékařů s ministrem zdravotnictví je naplánováno na 20. října. Řešit by měli dodržování zákoníku práce nebo možné navýšení základního platu lékařů.