Přibývá lékařů, kteří nechtějí sloužit přesčasy. Válek slibuje návrat starých pravidel, ale to už nestačí

Podíl lékařů, kteří již přesčasy sloužit nechtějí, je v některých nemocnicích poměrně vysoký. Třeba ve Fakultní Thomayerově nemocnici v pražské Krči zatím evidují 154 výpovědí, podle mluvčího Petra Sulka to znamená, že je podalo asi třicet procent lékařů, kteří slouží.

„Upravit zákoník práce tak, aby se snížil ten maximální počet hodin přesčasových na 416 tak, jak je to teď, a aby se vrátila možnost 24hodinových směn. Tedy směny plus služby v kombinaci 24 hodin,“ shrnul.

Přestože nemocnice i ministerstvo tvrdí, že péče není ohrožena, napětí je v některých nemocnicích patrné. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že ho zmírní tím, že čerstvou novelu zákoníku práce novelizuje znovu. Cílem je vrátit podmínky pro přesčasy lékařů do současné podoby.

Odbory poukazují na to, že přesčasy nechtějí již dále sloužit ani zkušení lékaři kategorie L3, tedy lékaři atestovaní s plnou specializací. Podle předsedy odborů v královéhradecké fakultní nemocnici Davida Doležala je takových lékařů 261 z 370, kteří přesčasy v Hradci Králové od prosince vypověděli.

Předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda ovšem zdůraznil, že tím by se sice vyřešila rozbuška, která nynější vlnu výpovědí způsobila, ale nikoli to, co pod ní doutnalo. „Samotná změna zákoníku zpátky nezmění stav, který reálně panuje a je nevyhovující,“ podotkl.

Lékaři chtějí víc – jinou organizaci práce a také víc peněz. Zdravotnické odbory žádají navýšení základního platu lékařů nejméně o padesát procent. To by podle nich zajistilo, že by na přesčasové práci nebyli finančně závislí.