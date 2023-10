Od prosince hrozí podle Přády omezení plánované péče. Problém s přesčasy vyřešíme, reagoval Válek

Mladí lékaři kritizují dlouhé přesčasy v nemocnicích. Protest s názvem Lékaři jsou jenom lidi tak nepřímo navazuje na iniciativu starou více než deset let s názvem Děkujeme, odcházíme. „Akci jsme udělali proto, že chceme naopak zůstat, ale chceme vylepšit podmínky, ve kterých se pohybujeme. Já to nepovažuji za hrozbu. My říkáme, že něco, co máme dobrovolné, tak přestaneme dělat, a pro mnohé to je dokonce, že přestanou dělat něco, co je za hranicí legality. Máme už 5600 lidí, kteří nám potvrdili, že přesčasy přestanou dělat,“ řekl Přáda.

„Zákoník práce se nedodržuje desítky let,“ uznal Válek. Jednal proto přímo s řediteli jednotlivých nemocnic. „Dostali jasné pokyny, že zákoník práce je nutné dodržovat, aby byl jednotný výklad pravidel. Nicméně jsme se dohodli s panem ministrem Jurečkou, že je možné výjimku pro Českou republiku 24hodinové směny vyjednat. Jsem si jistý, že během čtrnácti dní bude připraven z ministerstva práce a sociálních věcí pozměňovací návrh, který vrátí tu situaci, ale to naprosto nestačí,“ vysvětlil ministr. Nutná je podle něj reforma zdravotnictví.

„Přesčasy jsou jen špička ledovce, která odstartovala tuto diskusi, a souhlasím s tím, že to není vina současné garnitury, ale je to problém, který se neřeší desítky let,“ reagoval Přáda.

Považuje nicméně za alarmující, že mladí lékaři na problém upozorňovali od začátku léta a teprve v tu chvíli se začal řešit. „Nevím, proč se ty výjimky nemohly řešit daleko dříve,“ podotkl Přáda.

Očekává, že nespokojených lékařů bude čím dál více. „V případě, že by přestali sloužit 1. prosince přesčasy, tak by to znamenalo významné omezení plánované péče, protože veškerý personál by musel být přesunutý do akutní péče,“ upozornil Přáda.

Ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček si to ale nemyslí a pacienti se nemusí bát. „Jsem naprosto přesvědčený, že budeme spolu schopni jednat s lékaři tím způsobem, aniž by byla omezena péče. Protože si nemyslím, že kultivované jednání vyžaduje omezení péče, tam nejsou zavřené dveře, že by s nimi nebyl ochoten nikdo mluvit. Byl by to naprosto zbytečný nástroj,“ reagoval.

Válek je také přesvědčený tom, že s mladými lékaři nakonec najde řešení. „I kdyby došlo k výpovědím, nebude ohrožena péče o pacienty, nebude ohrožena akutní medicína. Samozřejmě jsem nařídil všem ředitelům přímo řízených nemocnic, aby se zaměřili obecně na zákoník práce a aby hledali řešení,“ poznamenal.