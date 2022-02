Obce zastavují opravy památek. Ministerstvo nevyhlásí dotační program na jejich obnovu

Zámek v Jezdkovicích, kulturní památku postavenou na začátku 17. století, obec pomocí dotací opravuje už dvacet let. Pozastavení dotací opravy ještě zpomalí. „Podařilo se nám vyměnit okna a máme vizi, jak má rekonstrukce vypadat. Máme naplánováno i to, že bychom v zámku měli i výstavní prostory,“ řekla starostka Jezdkovic Věra Burdová (nez.).

V Dolním Benešově počkají s rekonstrukcí kostela až na příští rok. „Je to jeden z dílčích prvků oprav, štuková výzdoba z období přelomu renesance a baroka. Je potřeba ji odborně opravit, vyškrábat, nakonzervovat. Do toho teď nemůžeme jít, protože je to velký objem finančních prostředků,“ poznamenal farář Pavel Kuchař.