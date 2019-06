Obce na Olomoucku patří v péči o památky mezi nejlepší. V Moravskoslezském kraji pokulhávají

Mauzoleum chátralo dvacet let, obec ho postupně opravuje

V 50. letech minulého století bylo vyhlášeno památkou Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumpersku. Dvacet let chátralo, než se v roce 1997 stala jeho majitelem obec, která do památky postupně investuje peníze.

„Ač to není nikde vidět, tak jsme třeba nahoře dávali do těch okenních výplní kari sítě, protože tu omítku ničili netopýři,“ popsala starostka Sobotína Iveta Fojtíková /Ženy Sobotína/. Obec mauzoleum opravuje postupně už osm let, hlavně díky dotacím od ministerstva kultury. V budoucnu se má stát muzeem rodiny Kleinů, kvůli tomu obec zřídila i transparentní účet.

Případ, kdy významnému objektu k záchraně přispělo to, že ho odkoupilo město, je i Klapperothova manufaktura v Šumperku. „My jsme museli tento objekt především vyklidit, protože opravdu tam byly do dvou metrů nanošené věci a už to vyklízení samo o sobě bylo nákladné a pracné,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný (Pro Šumperk).