ŽIVĚ: Sněmovna se opět zabývá přesčasy lékařů

Kvůli obnovení další dobrovolné přesčasové práce ve zdravotnictví část lékařů pracujících v nemocnicích hrozí, že od prosince přestane přesčasy sloužit. Novela zákoníku práce ale zejména zpřesňuje vymezení práce na dohody, čímž má být předvídatelnější. Senát prosazuje zmírnění striktního zadávání práce takzvaným dohodářům tři dny dopředu s ohledem na potřeby sezonních prací.

Novela přináší i další změny. Zaměstnavatelé budou moci dávat paušální náhradu nákladů lidem, kteří pracují z domova. Na kratší úvazky nebo na práci na dálku získají nárok rodiče s dětmi do devíti let věku.

Ustanovení o další dobrovolné přesčasové práci ve zdravotnictví se do vládní novely dostalo poslaneckou úpravou při jejím dřívějším sněmovním schvalování. Obsahuje je sněmovní i senátní verze předlohy, jejíž podstatná část vychází z dvojice unijních směrnic o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Sněmovna by teď měla ještě možnost předlohu jako celek nepřijmout, což je spíše málo pravděpodobné.

Snahu ministra dopravy Martina Kupky (ODS) umožnit konzervaci málo využívaných místních železnic senátoři odmítli z obav o jejich rušení bez náhrad. Likvidace železniční dopravy lokálního charakteru může vést podle nich až k vylidňování venkova. Kupka naopak poukazuje na to, že konzervace by neznamenala úplné zrušení trati, ušetřila by peníze pro zajištění provozuschopnosti dráhy a umožnila by v budoucnu snazší obnovení dráhy.