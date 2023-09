Bartošek zkritizoval Babišova slova o totalitě či „komerční fašismus“ ze strany SPD

Bartošek odmítl slova šéfa ANO Andreje Babiše, že by byla v Česku nová totalita, označil to za lež. „Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi. Mnohem horší je ale ,komerční fašizmus SPD‘,“ řekl s tím, že šéf hnutí Tomio Okamura používá slova, která jsou jako z „nejodpornější kuchařky nacistické propagandy“.

Bartošek připomněl, že také vzestup nacismu a druhá světová válka, která stála život miliony lidí, začaly podobnými slovy. „Začíná to právě tím, že zaséváte nenávist a potom ji uvádíte do praxe,“ upozornil.

Na otázku, zda demokratické strany selhaly, Bartošek řekl, že za třicet let od pádu komunismu se stala spousta chyb. „Do určité míry rozumím deziluzi lidí z toho, jakým způsobem byla země někdy spravovaná. Není to o tom, že bylo všechno stoprocentně krásné. Není to o tom, že do budoucna už neuděláte chybu, ale o tom, jakým způsobem budete společnost směřovat,“ uvedl.

Bartošek zmínil i roli sociálních sítí, na kterých se podle něj v posledních letech odehrává dlouhodobě řízený systém strategie destabilizace společnosti. „Můžeme vidět, co se děje v Maďarsku či na Slovensku, a můžeme vidět, jakým způsobem sociální sítě polarizují společnost. Cíleně je používaná lež, manipulace, cíleně jsou rozdmýchávány nenávistné nálady,“ řekl.

Vládnutí s Babišem

KDU-ČSL byla v minulosti součástí koalice s ANO, stalo se tak poté, co padla vláda ODS a TOP 09 zatýkáním na Úřadu vlády. „Byla to situace, kdy Česko potřebovalo stabilitu a zklidnění situace,“ řekl Bartošek s tím, že to se povedlo. Na druhou stranu ale zkritizoval Babiše coby ministra financí. „Byla to cena za to, aby Česká republika mohla smysluplně pokračovat dále,“ dodal.

Ovšem to, že podle Bartoška vznikl později pakt mezi Babišem a tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, který údajně koordinoval kroky proti ČSSD (dnes Socdem), poškozuje svět politiky.