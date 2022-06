Vnitro chce omezit dezinformace. Připravilo návrh zákona

Resort vnitra připravil návrh, který by mohl omezit dezinformace a manipulace. „Musela by to být jasně doložená fakta, že se jedná nejen o nějaký názor nebo lež, ale i o strategicky nebezpečnou informaci. Což musí potvrdit orgány, které se věnují bezpečnosti České republiky,“ nastínil Rakušan.

Ministr zároveň zdůrazňuje, že nemá jít o cenzuru. Omezení svobody slova se obávají někteří opoziční poslanci. „Myslím si, že to je výsostné parlamentní téma, které bychom měli probírat v parlamentu. Vláda dělá chybu, že nekomunikuje dostatečně s veřejností,“ kritizoval předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Pavla Žáčka (ODS) převést myšlenku do legislativní podoby není jednoduché. „Udělejme nějakou diskuzi, která bude předjímat a bude nás připravovat na diskuzi nad tím zákonem,“ řekl.

Po vypuknutí války koncem února správce české domény zablokoval osm webů. V polovině května upozornil, že je znovu zpřístupní, pokud nebude mít příkaz soudu, policie nebo jiného kompetentního orgánu. Minulý týden je pak odblokoval – s výjimkou jedné, která podle něj v registru nemá správné údaje.