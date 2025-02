„Její hlas zachycoval všechny emoce.“ Zemřela zpěvačka Roberta Flacková

V 88 letech v pondělí zemřela americká zpěvačka a pianistka Roberta Flacková, několikanásobná držitelka ocenění Grammy. Známá byla mimo jiné díky hitu Killing Me Softly With His Song, píše agentura AP.

„Láme nám srdce, že úžasná Roberta Flacková dnes ráno, 24. února 2025, zemřela. Zemřela v klidu obklopena svou rodinou. Roberta překonávala hranice a rekordy,“ stojí v prohlášení zpěvaččiny mluvčí Elaine Schockové, kterou cituje magazín Variety.

Intimní pěvecký styl Flackové ze zpěvačky učinil jednu z nejúspěšnějších hudebních umělkyň 70. let minulého století a významnou interpretku ještě dlouho poté, píše AP. Flacková je podle listu The Guardian všeobecně považována za jednu z nejvýznamnějších osobností soulové a R&B hudební scény vůbec.

Dvě Grammy za nahrávku roku v řadě

Zpěvačka se stala hvězdou přes noc, když Clint Eastwood použil její píseň The First Time Ever I Saw Your Face jako soundtrack ve svém režijním debutu Zahrajte mi „MISTY“. Píseň se v roce 1972 dostala na první místo popového žebříčku Billboard a získala cenu Grammy za nahrávku roku.

V roce 1973 Flacková obdržela stejnou cenu Grammy za hit Killing Me Softly With His Song a stala se tak prvním umělcem, který toto ocenění získal dva roky v řadě.