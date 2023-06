Česko i EU řeší další sankce. Unie se neshoduje na novém balíčku, Praha se obává právních sporů

Rodina někdejšího guvernéra z Vladivostoku Sergeje Darkina vlastní v Praze několik hotelů. Darkin, který má vazby i na organizovaný zločin, je jedním z desítek lidí prověřovaných v Česku kvůli napojení na Putinův režim – národní sankční seznam se ale zatím nerozrůstá.

„Odpovídá to tomu, že my máme to tempo zápisu na sankční seznamy a kritéria výrazně přísnější než okolí,“ podotýká analytik Datlabu Jiří Skuhrovec.

Hrozí právní spory?

Stát se při sestavování vlastního seznamu obává především právních sporů. „Je tu obava, abychom to právně ustáli, protože celý rok a čtvrt se všichni ti, kdo zde ty majetky mají, snaží to zakrýt,“ dodává také předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS).

Podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Radka Vondráčka (ANO) je potřeba se primárně soustředit na mezinárodní sankce a na to, „co děláme společně v Evropě a ne na národní úpravu“.

Sama Evropa se už téměř měsíc dohaduje o jedenáctém sankčním balíčku. Součástí těchto tahanic se stala i Ukrajina, přesněji řečeno její seznam mezinárodních sponzorů války. Maďarsko a Řecko nové sankce odmítají podpořit, dokud Kyjev z tohoto seznamu nevyřadí jejich firmy – mimo jiné Maďarskou banku OTP.