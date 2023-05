Ministerstvo poslalo úsporný balíček do připomínkového řízení

Ministr připouští drobné změny. „Výsledný tvar zákona bude jiný než to, co dnes vyšlo do připomínkového řízení – je to obvyklé, měníme více než padesát zákonů, takže je to opravdu velký legislativní text a bylo by velmi neobvyklé a velmi zvláštní, kdyby k žádné změně nedošlo,“ uvedl pro ČT.

Šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dodal, že kabinet bude v rámci připomínek sledovat jen ty věci, které by byly legislativně technického charakteru. „Na věcné stránce, parametrech toho ozdravného balíčku nebudeme nic připomínkovat a nic měnit,“ podotkl.

Rovněž premiér Petr Fiala (ODS) také v pondělí pro Český rozhlas Radiožurnál zopakoval, že vláda je připravena o jednotlivých opatřeních diskutovat a opravit to, kde udělala chybu. „Zatím o ničem takovém nevím,“ uvedl. Vládní koalice podle něj není neomylná, ale současně není připravena ustupovat nátlaku.