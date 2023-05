Stanjura odmítá výrazné změny úsporného balíčku. Najít shodu pěti stran by se už nemuselo povést

„Z časového hlediska by to bylo riskantní. Není potřeba zvyšovat tlak na poslance a senátory. Vyjednávalo vedení pěti politických stran a každá musí zařídit, aby členové jejich klubů oba zákony podpořili,“ sdělil.

Stanjura: Na obstrukce má opozice právo

S obstrukcemi opozice ministr financí počítá. „Pokud menšina využije svého práva a bude obstruovat, tak většina má zase jiné nástroje, aby to překonala. Myslím, že je důležité, aby každá politická strana mohla sdělit voličům, jaký má konkrétní názor u konkrétního zákona,“ dodal.

Pokud jde o případné změny v navrhovaném balíku, Stanjura řekl, že žádný zákon se do Senátu nikdy nedostal bez jediné změny. To, že by se navrhovaný konsolidační balíček měl výrazně měnit, ale připustit nechtěl. „Pro mě je klíčová celková suma, to znamená snaha, o kolik chceme snížit schodky státního rozpočtu v příštím roce a v roce 2025. To je klíčový parametr, který já budu sledovat,“ řekl.

Opět odmítl sdělit, které dotace by se měly škrtat. „Zveřejnili jsme to po resortech, zveřejnili jsme celkové objemy. My jsme k tomu přistoupili tak, že jsme měli k dispozici několik týdnů seznam všech dotačních titulů, každý člen vlády si tak mohl udělat obrázek o objemu v dané kapitole a také o charakteru těch dotací,“ uvedl s tím, že vláda se chce zaměřit hlavně na neinvestiční dotace v podnikatelském sektoru.