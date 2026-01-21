Biatlonové závody v Novém Městě omezí dopravu v okolí, přijedou tisíce lidí


Zdroj: ČTK

Na Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě přijedou podle pořadatelů desítky tisíc diváků. Akce začne ve čtvrtek a potrvá až do neděle. V okolí bude omezená doprava. Některé silnice budou zcela neprůjezdné. Ubytovací zařízení v okolí už jsou v termínu závodů víceméně obsazená, především na víkend. Podle prezidenta biatlonového svazu Jiřího Hamzy jsou vstupenky téměř vyprodané, nízké stovky zbývají na neděli.

Nové Město a okolí čeká náročný víkend, na Světový pohár v biatlonu přijedou desítky tisíc lidí. Pořadatelé očekávají, že závody, na které se registrovalo 147 sportovců a 140 sportovkyň včetně náhradníků, budou mít denně okolo dvaceti tisíc diváků.

Ve Vysočina Areně se od čtvrtka do neděle uskuteční šest závodů. Ve čtvrtek a v pátek se pojedou zkrácené vytrvalostní závody, v sobotu smíšená štafeta dvojic a klasická smíšená štafeta a v neděli oba závody s hromadným startem. Na čtvrtek a na pátek jsou naplánované takzvané školní dny s doprovodným programem pro děti.

Sobota je vyprodaná, na neděli ještě nějaká místa jsou. Závody posledního dne mají začátky naplánované na 15:15 a 18:15. „Myslíme si, že ten pozdější termín nám část diváků odebere. Když mají lidé pak jet domů, tak jsou to dopravní komplikace. Ale je úžasné, že ten zájem lidí je takový a ukazuje se, že biatlon je z diváckého hlediska spíš globální sport,“ podotkl Hamza.

Některé silnice budou neprůjezdné

Kvůli Světovému poháru v biatlonu bude v Novém Městě na Moravě a v okolí omezená doprava. Od okružní křižovatky v Novém Městě na Moravě po křižovatku se silnicí na Slavkovice bude uzavřená silnice I/19. Objízdná trasa pro auta do 3,5 tuny povede přes Petrovice, Hlinné a Jámy případně přes Radoňovice. Těžší auta budou směřovat na Radešínskou Svratku a obec Bobrová, pak na Radešín, Bohdalec, Ostrov nad Oslavou a Vatín ke Žďáru nad Sázavou nebo přes Radňovice.

Ve vymezených časech bude uzavřený i úsek silnice mezi autobusovou zastávkou u novoměstské nemocnice a Vlachovicemi, a to nejdéle v sobotu 24. ledna, kdy tudy auta neprojedou od 09:30 po 19:30. „Občané a rezidenti obcí Vlachovice, Tři Studně a Fryšava obdrží průjezdové karty, které je budou opravňovat k průjezdu silnicí po celou dobu konání světového poháru,“ dodala mluvčí policie Dana Čírtková.

Uzavírka s výjimkou pro majitele z chatové oblasti s průjezdovými kartami bude platit i pro Lesní ulici v Novém Městě na Moravě v úseku od konce zástavby směrem na Zahradníkův Kout. Jako jednosměrka bude v závodních dnech značená silnice od Jiříkovic na Nové Město na Moravě.

Parkování a příchod do areálu
Zdroj: biathlonnmnm.cz

Záchytná parkoviště a kyvadlové autobusy

Po zaplnění vyznačených parkovacích ploch bude možné odstavovat auta na části silnice I/19, případně už na záchytných parkovištích ve Žďáru nad Sázavou. Ze záchytných parkovišť ve Žďáru nad Sázavou, v okolních obcích Nová Ves a Jiříkovice a také u silnice I/19 budou k areálu Vysočina Areny jezdit bezplatné autobusy.

„Každý den budeme zveřejňovat aktuální zprávy, které se budou týkat nejen průběhu bezpečnostního opatření, ale především aktuální dopravní informace týkající se příjezdových tras do Nového Města na Moravě a parkování, a to ve spolupráci s pořadateli a s využitím aplikace,“ dodala Čírtková.

Na pořádek a bezpečnost při závodech bude dohlížet dvě stě policistů. „V hlídkách budeme mít nasazeny policistky a policisty s jazykovým vybavením, abychom zvládli komunikaci se zahraničními návštěvníky,“ vysvětlila Čírtková. Policie počítá i s nasazením letecké a pyrotechnické služby. Největší nápor diváků je očekávaný v sobotu a v neděli. Kvůli velkému počtu aut i autobusů musejí řidiči počítat se zdržením. Delší čas by si měli návštěvníci vyhradit kvůli kontrole i pro vstup do Vysočina Areny.

Možnosti ubytování se zlepšily

Fanoušci biatlonu v Novém Městě na Moravě budou nocovat v hotelech i karavanech. Ubytování v okolí si rezervovali dlouho dopředu. Hotely a penziony nabízejí poslední volná lůžka. Téměř obsazená byla místa pro šest desítek karavanů u Maršovic. Podle mínění Erika Havlíka z novoměstského infocentra se možnosti ubytování v regionu zvýšily, i kvůli tomu, že přibylo pronajímatelů apartmánů a chalup.

„Pokud nám bude přát počasí, tak jsem přesvědčen, že v Novém Městě na Moravě jsou organizátoři na všechno připraveni dobře,“ ujistil starosta Michal Šmarda (Lepší Nové Město). Přípravy vycházejí ze zkušeností z minulých velkých sportovních akcí ve Vysočina Areně. O uzavírkách a dopravních omezeních ve městě při závodech informuje také městský úřad na webu.

O volných lůžkách se návštěvníci dovědí například i na webových stránkách šampionátu, stejně jako o organizaci dopravy při závodech.

