Systém automaticky garantuje obrovské zklamání, říká ministr Bek. Problém je i s kraji, míní Šteffl

Investice do přijímacích zkoušek

Poslanec a bývalý ministr školství Petr Gazdík (STAN) v pořadu 90' ČT24 popsal, jak přijímací zkoušky na střední školy vnímá jako ředitel soukromého gymnázia. „Během toho sedím s rodiči, s každým z nich mluvím 20 minut, celkem těch rodičů bylo 115. Získat vhled do toho, jak to ti rodiče vnímají, jak se jejich děti připravovaly. A trochu mi to bohužel připomíná, že z dětí děláme dostihové koně,“ zmínil Gazdík, podle něhož se někteří uchazeči na zkoušky připravovali dva roky a investovali do toho „nemalé částky“.