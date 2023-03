Přestává to být únosné, pražské školství je třeba změnit, apelují starostové

„Ukazuje se, že školské kapacity v Praze jsou vyčerpány. Loni jsme to viděli při přijímacích zkouškách na střední školy, a to se nejedná jen o gymnázia, ale i učební obory. Stejné to je v mateřských a základních školách,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS). „Čísla se za rok tak navýšila, že tam, kde bylo volno, už není,“ doplnil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Městský radní Antonín Klecanda (STAN) řekl, že v Praze by bylo třeba vybudovat dvacet nových škol a připraveno jich je ke stavbě deset. Na ně je potřeba sehnat peníze. Na stavbu nových škol by v současné době Praha potřebovala deset miliard korun a dalších několik miliard na opravy, rozšíření nebo přístavby.

„Starostové dělají, co mohou, ale už to přestává být únosné. Potřebujeme, aby nám hlavní město i ministerstvo výrazně pomohly s financováním škol. Jenom z příspěvků od magistrátu to sami nezvládáme,“ řekla starostka Slivence Jana Plamínková (STAN). Vedení města se podle zúčastněných se starosty na jejich názoru shoduje.

Mluvčí ministerstva školství řekla, že úřad problém s kapacitami škol v Praze a Středočeském kraji dlouhodobě vnímá a je připravený se zástupci hlavního města o jejich požadavcích diskutovat. Doplnila, že zodpovědnost za kapacity škol mají jejich zřizovatelé.