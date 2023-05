Bek chce hledat nejrychlejší cestu ke změně přijímacích zkoušek. Patří podle něj do minulého století

přehrát video Priority nového ministra školství Mikuláše Beka Zdroj: ČT24

Kvůli silným ročníkům deváťáků byl letos v mnohých středních školách velký převis uchazečů o studium. K jednotným přijímacím zkouškám na maturitní obory středních škol, víceletá gymnázia a nástavby se podle Cermatu, který tyto zkoušky organizuje, přihlásilo 116 031 dětí. To je o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se poprvé konaly centrálně zadávané zkoušky. Zejména nabídka gymnázií přitom podle odborníků na vzdělávání neroste přiměřeně k počtu zájemců. Bek v úterý řekl, že se nabídka u středních škol dostává do velkého nesouladu s poptávkou. „Jsme svědky toho, že občané hlasují nohama ve prospěch silnějšího všeobecného vzdělávání na středních školách. Nesoulad poptávky a nabídky je zcela zřejmý a je to jeden z významných problémů, který eskaluje současnou situaci,“ konstatoval Bek. Systém přijímacího řízení na střední školy v Česku patří podle Beka do minulého století. Vyšší množství přihlášek u každého dítěte generuje podle něj automaticky zděšení studentů i rodičů po prvním kole. „Je jasné, že v takovém systému první zpráva musí být pro výraznou část uchazečů negativní,“ konstatoval Bek.

Změna přijímacího řízení Ministr chce hledat co nejrychlejší cestu ke změně přijímacího řízení. „Nedám slib, že do roka budeme mít kouzelný algoritmus a IT infrastrukturu, která to umožní, ale udělám vše, aby se to stalo,“ uvedl. Klíčové je podle něj celý systém elektronizovat a umožnit uchazečům například seřadit školy v pořadí, jak o ně mají zájem. Rychle by pak bylo jasné, kdo je přijat na svou prioritní školu, na třetí, nebo třeba na žádnou. V Praze, Středočeském či Jihomoravském kraji, kde jsou letos největší problémy, jsou podle Beka zřizovatelé škol připraveni navyšovat kapacity podle toho, co jim umožňují stávající předpisy. „Jsme připraveni podpořit zřizovatele všemi možnými prostředky a pomoci jim případně i úpravami legislativy,“ řekl Bek.

Posílení všeobecného charakteru středních škol V Česku se podle Beka příliš striktně diferencuje mezi různými typy středních škol a prakticky neexistuje možnost korigovat rozhodnutí učiněné o vzdělání v patnácti letech. Mnoho lidí přitom nemá přesnou představu o své profesní dráze ani v devatenácti letech a o čtyři roky dříve často výběr školy odráží preference rodičů, řekl Bek. Chce proto posílit všeobecný charakter středního vzdělávání. „Tam, kde je to namístě, měli bychom rozvinout gymnaziální větev. Potřebujeme něco, čemu se bude říkat reálka nebo lyceum, co bude mít všeobecný charakter a umožní postupné nabírání modulu vzdělávání tak, že na konci významná část absolventů skončí určitým typem odborného vzdělání,“ uvedl. O plánech, které by měly změnit podobu školství do deseti let, chce Bek jednat s koaličními partnery i opozicí. Je připraven svolat po vzoru jednání na evropské úrovni „národní konvent pro vzdělávání“, který by zahrnul experty i politiky všech úrovní. Scházet nad návrhy by se měl jednou měsíčně. Podle ministra má idea podporu nejvyšších ústavních činitelů. Legislativní návrhy by chtěl mít Bek hotové do podzimu, aby je byla vláda schopna prosadit. Krize českého vzdělávacího systému vězí podle Beka také v neschopnosti vyrovnávat sociální rozdíly, extrémní decentralizaci, odkladech při vstupu na základní školy či nastavení přijímacího řízení.

