168 hodin: Premianti zůstávají bez středních škol. Zahlcená jsou gymnázia i učiliště

Zahlcená jsou nejen gymnázia, ale i další školy. „Moje spolužačka měla průměr 1,58 a nedostala se na kadeřnici, což mě docela překvapilo,“ říká Marek. „V Praze se letos stalo, že došla prakticky všechna středoškolská místa – bez ohledu na to, jestli je to odborná škola, maturitní obor, učiliště a tak dále,“ upozorňuje předseda správní rady informačního centra o vzdělávání EDUin Tomáš Feřtek.

Kam od září nastoupí, neví ani Marek. Hraje na klarinet, sportuje. Na pražský gympl, kam se hlásil, se dostal jeden ze čtyř, on ne. „Minulý rok třeba s těmi body, které jsem měl letos, bych se dostal na kvalitní gymnázium v Praze,“ podotýká. I on se připravoval tři čtvrtě roku. U Marka ve třídě se na střední v prvním kole nedostalo devatenáct dětí z 29.

Nestačilo to. Emma podala odvolání a teď čeká. „Mně i Emmě pomohlo to, že jsme věděly, že jsme tomu daly maximum. Asi bych neudělala nic jinak – ani u ní, ani u nás jako u rodičů,“ říká matka Emmy Helena.

„Ti, kteří dneska stojí v té frontě před střední školou, tak už stáli fronty opakovaně leckde. Takže oni, teď to je trochu cynismus, že jsou zvyklí. Ale stáli ve své době fronty v porodnicích, potom v mateřských školách, pak i základních školách a tak dále. A z toho vyplývá ta odpověď – prostě my samozřejmě víme patnáct let, že tahle vlna přijde,“ zdůrazňuje Feřtek.

„Skoro mě zaráží, že vláda a vlády před tím si nevšimly na statistickém úřadě nějakých čísel, protože toto přece musely vědět z roku 2008, co se stalo a co se bude dít,“ kritizuje otec žáka deváté třídy Jozef.

Za tu dobu se na školství vystřídalo třináct ministrů. Dva roky resort řídila Kateřina Valachová (ČSSD). „V polovině roku 2015 jsem se stala ministryní. Pravděpodobně hned, jak jsem se spustila z hradu dolů do podhradí, tak jsem měla naplnit vše, co se dvacet let nedělalo a ještě dvacet let přepracovat. Takže já si myslím, že jsem toho udělala hodně,“ říká Valachová.

Eroze státu, míní analytik

Analytik školství z PAQ Research Karel Gargulák má na otázku, kdo selhal, „jasnou odpověď“ a mluví o erozi státu v oblasti vzdělávání. „Je to sdílená odpovědnost státu, který formuluje tu základní vzdělávací politiku a krajských zastupitelstev, která formulují krajskou vzdělávací politiku a jsou zřizovateli středních škol,“ je přesvědčen Feřtek.

Výsledkem je nepřehledný systém, vystresované děti a bezradní rodiče. Stojí ve frontách a usilují alespoň o nějakou školu, i když tam jejich dítě nechce. „Protože mají z těch testů poměrně slušné body, tak jdou na to učiliště s maturitou. Takže my najednou budeme mít na učilišti s maturitou lidi, kteří to nechtějí dělat, kteří pravděpodobně za rok odejdou,“ varuje Feřtek.

Gargulák upozorňuje, že to pak znamená ztráty pro veřejné rozpočty. „Protože jednoduše se platí to studium vlastně znovu, prodlužuje se, a tak dále. Což je velmi neefektivní pro celý ten systém,“ vysvětluje. „Studovat jenom proto, abych něco studoval, nebo být někde jenom proto, abych někde byl. Tak to asi není to, co bychom chtěli těm dětem předávat dál,“ podotýká matka Helena.