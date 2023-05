Na Beka čeká v resortu řada výzev. Vedle platů by se dle analytika mohl zaměřit i na zkoušky na střední školy

„Platy učitelů jsou slíbené na 130 procent průměrné mzdy a problém je v tom, že prvotní odhady byly třicet miliard korun k stávajícímu rozpočtu, což jsou velké peníze a to bude potřeba vyjednat a je potřeba velká politická síla,“ uvedl Zeman. Zmínil, že bude potřeba vyjednávat i platy nepedagogických pracovníků, kteří nyní nedostali přidáno. Ministerstvo školství patří mezi resorty, kde se od roku 1992 nejčastěji měnil jeho šéf. Podle Zemana je to jednoznačná nevýhoda. „Máme strategii do roku 2030, kterou se snažíme dodržovat, ale jakmile se změní ministr, tak s sebou přivede i nové pracovníky a ta kontinuita trpí,“ podotkl. Podle něj je ale pozitivem to, že odcházející Balaš během svého jedenáctiměsíčního působení nevymýšlel žádné rychlé kroky a změny, jak někdy ministři školství dělali.

Systém zkoušek na střední školy je nastaven špatně, říká analytik Zmínil také, že systém zkoušek na střední školy je v Česku nastaven špatně. „My vybíráme úzkou skupinu žáků kvůli tomu, že se nám nevejdou do těch škol, nevejdou se na gymnázia a poté je ty zkoušky vystrkávají na jiné obory. A co se týká složení těch úloh, tak některé vybočují tou obtížností výše, aby rozpoznaly pětinu nebo třetinu vyvolených, kteří se posunou na gymnázium,“ podotkl. Nový ministr školství by podle něj mohl využít například toho, že CERMAT v současnosti ušetřil desítky milionů na tom, jak se testy zpracovávají, jak se tisknou. „Tím by mohl najmout experty, kteří se začnou věnovat obtížnosti testů. Zároveň tu máme registr žáků, který má být brzy hotový a který by mohl rozřazovat žáky do více škol, mít více přihlášek na střední školy než jen dvě,“ dodává Zeman.

