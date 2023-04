Ministr školství Balaš skončí ze zdravotních důvodů ve funkci. Nahradit ho má Bek

Vladimír Balaš, který byl rok ministrem školství, ale pak ohlásil rezignaci ze zdravotních důvodů, má za sebou kromě politické i bohatou akademickou a právnickou kariéru. Rodák z Prostějova je historicky spojen zejména s plzeňskou právnickou fakultou, u jejíhož vzniku stál, a potom ji v letech 1993 až 1999 vedl jako první děkan. Zároveň působil v Ústavu státu a práva Akademie věd a v letech 1994 až 2002 byl jeho ředitelem.

Poté, co v roce 1982 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, sbíral také praktické právnické zkušenosti na okresní prokuratuře Praha-západ. Jako specialista na mezinárodní právo absolvoval Balaš několik zahraničních pobytů. Ještě před revolucí byl v Moskvě, po ní v Ženevě a v Haagu. Ústavní právo a další právní obory studoval také ve Spojených státech v letech 1990 až 1991. Je spoluautorem několika významných publikací týkajících se mezinárodního práva – například Kursu mezinárodního ekonomického práva nebo Srovnávacího ústavního práva.

Zároveň se Balaš od 90. let angažoval v politice. Zprvu jen v té komunální jako plzeňský zastupitel, později neúspěšně kandidoval do Senátu, v roce 2021 byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Jako člen STAN figuroval na sedmé pozici pražské kandidátky svého hnutí a Pirátů, ale díky preferenčním hlasům byl zvolen jako čtvrtý v pořadí. Zhruba o půl roku později, když rezignoval původní ministr školství ve Fialově vládě Petr Gazdík (STAN), vybralo si jej hnutí jako jeho nástupce. Když ovšem Balaše prezident Miloš Zeman jmenoval, netajil se výhradami k jeho působení v minulosti.

Kvůli podobným výhradám se ostatně Vladimír Balaš nestal ústavním soudcem. V roce 2003 ho nominoval tehdejší prezident Václav Klaus – jehož poradcem byl – ale senátoři byli proti. Zazněly při tom například pochybnosti o jeho účasti v kauze Investiční a poštovní banky. Vladimír Balaš jakékoli spojení s manažery zkrachovalé banky popřel.