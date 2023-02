Akademici společenskovědních fakult usilují o navýšení platů. Uvažuje se i o stávce

Jednou z nespokojených akademiček je také Markéta Balcarová, která pátým rokem učí germanistiku na Západočeské univerzitě v Plzni. Po celou dobu doufá ve zlepšení platových podmínek. „V současné době mám 29 400 korun hrubého a na účet mi přijde 24 tisíc korun čistého,“ uvádí.

Zlepšení se ale nedočkala ani letos. Kromě výuky a publikování odborných článků si ještě přivydělává jako soudní překladatelka, aby uživila rodinu. „Přemýšlím i o tom, když procházím kolem středních škol a kolegyně nebo kamarádky mi říkají, že tam mají až o deset tisíc víc než já, tak samozřejmě zvažuji odchod,“ podotýká.

Za dvanáct let působení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se výrazného navýšení přijmu nedočkal ani Ondřej Švec. „Ta frustrace z malého platu je spojena i s tím, že často pracujeme dvanáct hodin denně a často i v sobotu, a to ve třech nebo čtyřech světových jazycích, a za to dostáváme plat nekvalifikované pracovní síly v supermarketu,“ podotýká.