Vládní balíček by mohl příští rok zlepšit hospodaření státu až o 120 miliard, zjistila ČT

Koaliční jednání o úsporném balíčku na příští rok spějí do finále. Jasno o tom, jaké výdaje vláda navrhne seškrtat a které daně naopak zvýšit, chtějí mít lídři během několika dní. „Předpokládám, že dohoda by opravdu do konce tohoto týdne měla být uzavřena,“ odhaduje vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Další místopředseda STAN Jan Farský ovšem ve středečním Interview ČT24 kritizoval, že vláda měla mít konsolidaci veřejných financí lépe připravenou. „Úplně nerozumím té taktice,“ podotkl a dodal, že Starostové plán mají. „Akorát to není náš resort, takže jsme ho nepředstavili jako první,“ poznamenal s tím, že věc je v gesci ministerstva financí.

„S návrhem jsme přišli až ve chvíli, kdy jsme žádný plán neviděli,“ dodal. Ten má podle něj pět bodů – škrty na centrálních úřadech, dotací a daňových výjimek, případně zásah do nepřímých daní a „při nejhorším“ i do těch přímých. „Základní kontury jsou – primárně se pokusit ušetřit. A když už budeme do toho zasahovat, tak aby to nezasáhlo nízkopříjmové rodiny,“ nastínil.

Opozice chce škrty ve státní správě

Podle opozice by měla vláda výrazně seškrtat hlavně výdaje na státní správu. „Vznikla nová ministerstva, jsou tam desítky, stovky nových lidí, poradců a úředníků,“ napovídá místopředseda ANO Richard Brabec.

Vláda by měla úsporný balíček ve Strakově akademii projednávat v červnu. Krátce poté začnou rozpočtové změny schvalovat poslanci.