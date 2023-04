Celostátní výbor STAN nominoval Beka na ministra školství, evropskou agendu má spravovat Dvořák

Po úterním jednání širšího vedení hnutí STAN se s nominanty sejde premiér Petr Fiala (ODS) a jejich případné jmenování by pak mohl projednat s prezidentem příští týden na společném jednání.

„Oba kandidáty znám a setkávám se s nimi velmi pravidelně. Znám i to, jakým způsobem pracují, takže setkávání není bezprostředně nutné tak, jak by to bylo nutné v případě někoho, jehož představy a zkušenosti osobně neznám. Tady to nevidím tak podstatné, ale samozřejmě se s oběma budu v nějaké fázi bavit o jejich představě řízení resortu,“ uvedl premiér.

Nominace Beka nepřekvapila – jeho jméno v souvislosti s resortem školství už v minulosti padalo. S končícím šéfem resortu teď navíc pracoval na unijní půjčce pro Česko v rámci Národního plánu obnovy. „Nechci předbíhat to, co budu říkat kolegům, případně premiérovi, prezidentovi, ale když se díváme na situaci, tak velkým problémem je dostupnost škol, základních i středních,“ podotýká Bek.