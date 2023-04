Kabinet by měl žádat o důvěru, zní z opozice. Nelíbí se ji změny v programovém prohlášení

V následujících týdnech by měla pětikoalice představit právě důchodovou reformu nebo také úsporný balíček. Kromě toho by se letos měly stihnout i další věci. „Zvyšování energetické bezpečnosti – to je obrovský úkol, pokračujeme v tendru na dostavbu Dukovan, potřebujeme novou energetickou koncepci,“ nastínil Fiala.

Právě s aktualizací energetické koncepce letos počítá i současné programové prohlášení. Stejně je tomu i v případě předložení normy, která zakotví ústavní ochranu vody, či zákonem o rozvoji a řízení cestovního ruchu.

V plánu je i revize krizové legislativy tak, aby bylo řízení efektivnější a stát připravenější – například na pandemii, povodně nebo kybernetické útoky. „Konec roku 2023 je reálný, my s tím počítáme, setkávají se pracovní skupiny a je důležité, že se budou setkávat i se zástupci samospráv,“ sdělil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).



Fiala: Není to cár papíru, chceme se dokumentem řídit

Programové prohlášení, se kterým Fialův kabinet získal důvěru v Poslanecké sněmovně, vláda upravila. Aktualizace platí k 1. březnu 2023. Provedené změny ale kritizovala opozice.

Z dokumentu vypadla třeba část, která slibovala za předpokladu dlouhodobě udržitelných veřejných financí snížit sociální pojištění u zaměstnavatelů. Například u inventury agend státu a představení plánu na snížení počtu úřednických míst je místo loňského roku až konec toho letošního.