ŽIVĚ: Sněmovna již přes osmnáct hodin diskutuje o vyslovení nedůvěry vládě

Debata v Poslanecké sněmovně, která začala ve čtvrtek ve třináct hodin, se protáhla až do pátku. Vyskytly se i úvahy, že by mohla pokračovat ještě v sobotu. Ještě po půlnoci hovořili výhradně lidé s přednostním právem – tedy členové vlády a předsedové stran a poslaneckých klubů.

Koaliční poslanci nenechávali kritická vystoupení opozičních zástupců bez odezvy a na jejich výtky vždy krátce reagovali. V případě poukazování opozice na to, že kabinet neplní vlastní program, připomínali, že je u moci teprve osm měsíců.

K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Vládní tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů zastupuje 108 poslaneckých hlasů a nikdo z koaličních poslanců neavizoval, že by se chystal hlasovat proti kabinetu.

Poslanec ANO Karel Tureček, první řádně přihlášený do debaty, se věnoval například rostoucím cenám potravin, vláda záležitost podle něho neřeší. Kabinet si neuvědomuje ani význam zemědělství z hlediska potravinové soběstačnosti do budoucna, tvrdí. Ministerstvo zemědělství vláda podle Turečka vrátila do devatenáctého století, když jej změnila na ministerstvo orby.

Na školství se zaměřil další poslanec ANO Karel Rais. Kritizoval kabinet mimo jiné za to, že podle něho neplní sliby při zvyšování platů pracovníků ve školství a že nepředložil žádné řešení pro případnou další vlnu covidu-19. Rais také prohlásil, že vysoké školy nemají miliardové rezervy a kvůli růstu cen energií je nutná jejich podpora od vlády. „A co ta dělá? Zatím mlčí,“ prohlásil.