Vondráček chce Rakušanovu rezignaci. Zmapuji, v jakých strukturách se pohybuje hnutí ANO, tvrdí ministr

Rakušan zdůraznil, že trvá na tom, že Petr Mlejnek měl veškeré předpoklady pro to, aby byl kvalitním šéfem civilní rozvědky. „Je to člověk, který měsíc a půl tu službu jako takovou vedl velmi dobře,“ myslí si Rakušan. Podle něj Mlejnek rezignoval, protože si uvědomuje, že pozornost upřená na něj neprospívá tajné službě jako takové. „Byla napadána jeho rodina, on sám byl v nekomfortní pozici, kdy se vědělo, kde bydlí, to všechno výkon jeho funkce ztěžovalo,“ uvedl Rakušan. Podle Vondráčka rezignace Mlejnka nestačí. „Vít Rakušan nepochopil, že selhal v pozici ministra vnitra,“ myslí si. Zpochybnil Rakušanovo tvrzení o důvodech Mlejnkovy rezignace. „On rezignoval poté, co večer obdržel esemesku od investigativního novináře s otázkou, jak se vyjádří k tomu, že je na odposleších, které jsou v kauze, ve které byly tři osoby odstíhány,“ připomněl Vondráček zjištění serveru Seznam Zprávy. Mlejnkova role v kauze Dozimetr Vondráček zpochybnil také Mlejnkovy schopnosti. „Když to byl tak skvělý zpravodajec, tak musel vědět, kdo je Redl, když s ním jednal, když to byl člověk od Krejčíře. To je ten nejhrubší organizovaný zločin, to byly vydírací praktiky, to je opravdu tvrdý gangsterský styl,“ uvedl místopředseda ANO. Olga Richterová obhajovala pozici Pirátů, kteří se nejprve ke kauze stavěli zdrženlivě a až během tohoto týdne vyzvali k výměně Petra Mlejnka na postu šéfa civilní rozvědky. Podle Richterové se vládě nepodařilo Piráty přesvědčit, že sehrál v kauze Dozimetr pozitivní roli, jak tvrdil premiér Petr Fiala (ODS). „Já si vážím toho, že k tomu rozhodnutí došlo a jsem ráda, že to můžeme uzavřít,“ řekla Richterová k Mlejnkově rezignaci. Rakušan hájil vládní pozici a tvrdí, že ze zdrojů, které měl k dispozici, vyplývá, že Mlejnek pozitivní roli v kauze opravdu sehrál. „Vycházel jsem z toho, že nám bylo předloženo na vládě čestné prohlášení jednoho ze zásadních svědků v té kauze,“ vysvětlil Rakušan. „Z čestného prohlášení vyplývalo, že Petr Mlejnek poskytoval jakousi osobní ochranu danému člověku, bezpečnostní rady, a konzultoval s ním jeho postup v tom, jak danou věc konzultovat s Policií České republiky,“ řekl.

Už nejde o Mlejnka Rakušan naznačil, že ANO požaduje jeho rezignaci proto, že je členům hnutí jeho práce na ministerstvu vnitra nepohodlná. „Tady už dávno nejde o Petra Mlejnka,“ tvrdí Rakušan. „Možná, že jsme přišli s věcí, která hnutí ANO trochu naštvala, s obnovením lustračního zákona, kdy lidé, kteří mají pozitivní lustrační osvědčení, už by nemohli být ministry, nemohli by být premiéry této země, náměstky. Přišli jsme s novým policejním prezidentem, přicházíme s reformou police. A možná právě to, že se stavíme k těmto věcem tak, že instituce v této zemi začínají rozhodovat svébytně a bez nějakého politického vlivu, prostě vadí,“ řekl ministr. To Vondráček odmítl. Podle něj Rakušan odvádí pozornost na jiná témata. „Už u kolébky STANu byl otec pana Redla. STAN vznikl jako lobbistická skupina několika starostů, která se chytrým politickým marketingem, bez nějakého ideologického ukotvení, dostala až tam, kde je, překroužkovala Piráty. Teď jsou vlastně poprvé ve světlech reflektorů a nemine snad čtrnáct dní, aby se neobjevila nová kauza,“ tvrdí Vondráček. Olga Richterová řekl, že jí slova Radka Vondráčka připomínají rčení „zloděj volá, chyťte zloděje“, kvůli jeho prohlášení, že se Vít Rakušan snaží odvádět pozornost poukazováním na problémy ANO.