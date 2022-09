ŽIVĚ: Podle Babiše je Fialův kabinet „vláda národní katastrofy“. Zdědila problémy po předchůdcích, reagoval premiér

Debata v Poslanecké sněmovně, která začala ve čtvrtek ve 13 hodin, by se mohla podle kuloárových informací protáhnout až do pátku. Vyskytly se i úvahy, že by mohla pokračovat ještě v sobotu. Pak poslanci budou hlasovat po jménech od vylosovaného člena dolní komory. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Vládní tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů zastupuje 108 poslaneckých hlasů a nikdo z koaličních poslanců neavizoval, že by se chystal hlasovat proti kabinetu.

Babiš: Hrozí zhroucení ekonomiky a sociální nepokoje

Po začátku mimořádné schůze sněmovny vystoupil jako první s projevem předseda ANO Andrej Babiš. Na úvod projevu, který trval 80 minut, prohlásil, že je potřeba, aby vláda skončila, protože podle něj nezvládá řídit zemi. „Nejenže připustili jmenování korupčníka do čela zahraniční rozvědky, ale zejména se jim energetická krize absolutně vymkla z rukou,“ řekl.

Když se poslanci ANO shodli, že iniciují jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu, hovořili hlavně o řediteli Úřadu pro zahraniční styky a informace Petru Mlejnkovi, o němž vyšlo najevo, že se v minulosti stýkal s Michalem Redlem obviněným v kauze údajné korupce v pražském dopravním podniku. Když ten rezignoval, přišla opozice s požadavkem, aby jej následoval ještě ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ale podle Babiše ani to nestačí.

„Celá vláda v čele se slabým a bezradným premiérem Fialou musí skončit. Je to vláda postavená na lhaní, aroganci, přezíravosti, neschopnosti, organizovaném zločinu a korupci. Jediným hmatatelným výsledkem této vlády je mezinárodní ostuda, organizovaný zločin ve vládě a bezprecedentní pokles životní úrovně napříč celou společností,“ prohlásil. Domnívá se, že hrozí „energetický armagedon, totální zhroucení ekonomiky a rozsáhlé sociální nepokoje“. „Toto je vláda národní katastrofy,“ charakterizoval ji též. Předseda vlády by podle šéfa ANO odvolat ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN).

Petru Fialovi Babiš dále vyčetl, že byl na dovolené. V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie může podle něj udělat Fiala víc například ve věci emisních povolenek. „Měl jste obletět celou Evropu. Já bych ji obletěl a každý den bych mluvil nejméně se třemi premiéry,“ řekl Babiš Fialovi. Hovořil také o evropském Green Dealu, který je podle šéfa opozičního hnutí kvůli válce na Ukrajině „mrtvý“.

Babiš ve svém projevu připustil, že představitelé hnutí ANO dříve slibovali, že v době českého předsednictví Evropské unii se vládě vyslovit nedůvěru nepokusí. „Po tom, co jste předvedli nebo nepředvedli – předvedli v organizovaném zločinu a nepředvedli v pomoci s cenami energií – jsme to museli udělat,“ konstatoval. Domnívá se, že kdyby opět uprostřed českého předsednictví padla vláda, Evropské unii by to nevadilo.

V projevu také Andrej Babiš vyzdvihoval kroky své vlády, která skončila loni v prosinci. Odmítl, že by Českou republiku příliš rychle zadlužovala i to, že by předchozí kabinet odmítl stavbu plynovodu z Polska. Hovořil i o svém trestním stíhání, respektive soudu, který jej čeká v dotační kauze Čapí hnízdo. Podle Babiše je to stíhání na objednávku.

Předseda SPD Tomio Okamura před začátkem schůze ujistil, že i jeho hnutí usiluje o vyslovení nedůvěry vládě. Chtěl by, aby kabinet skončil a uskutečnily se předčasné volby. V kauze kolem Petra Mlejnka vyčítá vládě to, že jej neodvolala, nýbrž odstoupil sám. Vládu Okamura také viní, že nereflektovala jeho návrhy, od nichž si SPD slibuje, že zlevní energie.

Opozice se chce ukázat před volbami, soudí Fiala. Prezentoval výsledky své vlády

Předseda vlády Fiala zdůraznil, že každý člen kabinetu má jeho podporu. Opakovaně také uvedl, že k Rakušanově odvolání nevidí důvod. Je si jistý, že vláda v hlasování uspěje. Babiš se podle premiéra snaží odvést pozornost od svých vlastních afér. Obžalovaného Babiše čeká v září soud v dotačním případu Čapí hnízdo.

V projevu ve sněmovně Fiala řekl, že vnímá dva důvody, proč se opozice pokouší vyslovit jeho vládě nedůvěru. „Hlavním důvodem této schůze je to, že máme před volbami. A dalším důvodem je, že se Andrej Babiš chce vymluvit nebo chce zakrýt své osobní problémy, které mám,“ míní. Odmítl Babišova slova, že by bylo jeho trestní stíhání a soud objednané. „Jenom to ukazuje, v jak vykonstruovaném světě lží a nesmyslů žijete,“ řekl na adresu šéfa opozičního hnutí. Naopak Fiala Babiše obvinil, že mu jde o rozvrat a uchopení moci za každou cenu.

Svůj kabinet Fiala hájil. „Tato vláda má za sebou necelých devět měsíců tvrdé práce ve velmi složitých podmínkách. Část těch podmínek je dána mezinárodní situací, část jsme zdědili po svých předchůdcích,“ řekl. Nynější vláda se podle něj musela vyrovnat s rychle rostoucím zadlužením, přičemž „méně než polovinu tohoto zadlužení“ tvořila covidová pomoc. Obvinil předchozí vládu, že ona zavinila zdražování a „roztočila inflaci“.

Vláda podle něj pomáhá lidem, ale snaží se to dělat úsporně. Upozornil, že se zmrazily platy úředníků, zatímco například zdravotníci nebo učitelé dostali přidáno. Hovořil také o migrační vlně z Ukrajiny. „Byla to největší migrační vlna, jakou Evropa zažila od druhé světové války. Díky práci na všech frontách – nejen ve vládě, ale v krajích, na obcích, v samosprávách, neziskových organizacích a především díky obrovské solidaritě občanů, kterou obdivuje doslova celý svět a která trvá, tak jsme to zvládli,“ uvedl Fiala.

Proti zdražování podle něj vyčlenila vláda na roky 2022 a 2023 celkem 177 miliard korun a každý občan může využít alespoň jedno z opatření. „Pomáháme cíleně, pomáháme zejména nejohroženějším skupinám obyvatel, kteří si sami nemohou pomoci. Jsou to senioři, rodiny s dětmi, samoživitelé, samoživitelky, zdravotně postižení,“ ujistil. Fiala hovořil také o tom, že rostou důchody. Letos se podle něj zvýší celkem v průměru o 2500 korun, od ledna o dalších 850 korun.

Podle několika mezinárodních hodnocení se podle něj kroky české vlády umístily jako čtvrté nejúčinnější mezi evropskými státy. Připustil však, že se vládě zatím nepodařilo dostatečně podpořit firmy.